Messi | entro il 2020 può arrivare in Italia | Inter in pole ma occhio al Napoli di

Barcellona - vacanze finite per Leo Messi : l’argentino domani torna ad allenarsi al centro sportivo blaugrana : L’attaccante argentino tornerà domani ad allenarsi presso il centro sportivo del Barcellona, dopo le vacanze post Mondiale vacanze finite per il 5 volte pallone d’oro Leo Messi. Il 31enne argentino sarà infatti domani al centro sportivo del Barcellona per le visite mediche e il primo allenamento della nuova stagione. domani riprenderanno a lavorare altri tre giocatori blaugrana reduci del mondiale: Gerard Piqué, Sergio Busquets ...

Sicilia : frana sulla SS114 nel Messinese - entro oggi rimozione e sopralluogo : A causa di una frana è stata chiusa la SS114 “Orientale Sicula“, dal km 20,100 al km 23,000, nel territorio comunale di Itala Marina, in provincia di Messina. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. entro la giornata di oggi verrà rimosso il materiale franato sul piano viabile ed eseguito un sopralluogo sul costone da parte di una squadra di rocciatori, per stabilire se è necessario procedere al disgaggio di ...

Narcos stagione 4 in Messico disponibile entro la fine del 2018 : All’orizzonte comincia già a stagliarsi la quarta stagione di Narcos, quella caratterizzata dall’addio alla Colombia e dall’attenzione al Messico. Netflix pur tra mille difficoltà della produzione (non dimentichiamo l’omicidio di un assistente durante un sopraluogo) infatti ha fatto sapere che entro la fine del 2018 sarà possibile vederla. Le prime tre stagioni di Narcos sono state un successo mondiale nonostante la terza ...

Messico - dopo il terremoto spunta un tempio dentro a una piramide : Il sisma che ha devastato il centro del Messico lo scorso settembre ha permesso una importante scoperta archeologica: sono emerse le vestigia di un tempio dedicato a Tlaloc, dio della pioggia all'epoca della civiltà azteca, situato...

Eccezionale scoperta archeologica in Messico : dopo il terremoto scoperto un tempio dentro una piramide [GALLERY] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Messico : esplode centro fuochi artificio - 24 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Messico : esplode centro fuochi artificio - morti salgono a 24 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile-Messico - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Dubbio Marcelo tra i carioca - Hernandez al centro dell’attacco Messicano : Un ottavo di finale in salsa americana aprirà le danze nella giornata di lunedì 2 luglio per i Mondiali 2018 in Russia. Alle ore 16.00 la Samara Arena sarà il teatro della sfida tra Brasile e Messico, due compagini che hanno convinto a intermittenza nella prima fase e che si giocheranno la qualificazione in una sfida che promette spettacolo ed emozioni. Il Brasile ha messo in mostra tutto il suo talento soltanto a tratti, ma ha lasciato ...

Messico - terremoto di M 6.1 sulla costa ovest/ Ultime notizie : torna a tremare il centro America : Messico, terremoto di M 6.1 sulla costa ovest, Ultime notizie: forte sisma attorno alle 23:00 locali (le 6.00 in Italia). Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 12:36:00 GMT)

Sampaoli a Messi "Metto dentro Aguero?" : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Alla fine è andata bene e l'Argentina tira un sospiro di sollievo ma l'Albiceleste se l'è davvero vista brutta ieri sera, con Rojo che ha risolto solo a una manciata di minuti ...

Nigeria-Argentina 0-0 La Diretta La notte di Messi : dentro o fuori : La notte da incubo di Nizhny Novgorod contro la Croazia aveva gettato nello sconforto l'Argentina, ormai ad un passo dall'eliminazione, ma la vittoria della Nigeria contro l'Islanda del...

Mondiale - Messi al bivio : dentro o fuori : Su la testa, Messi, pensaci tu. Gira e rigira, non c'è un'altra strada. Hai troppo poca Argentina intorno, per pensare che si possa prescindere da te.