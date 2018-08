Mercenari senza ideologia comune per 400 euro al mese | dall’Italia al Donbass | reclutati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Si fanno chiamare “Generalissimo“, “Arcangelo”, “Spartaco” o “Parma”. Sono i miliziani partiti dall’Italia per il fronte ucraino e le campagne di arruolamento internazionali promosse dai filorussi.per pochi soldi, imbracciano le armi per un compenso che, secondo le indagini, si aggira intorno ai 400al. Le ideologie oscillano dall’estrema destra all’estrema sinistra. Ma c’è anche chi fugge in attesa dell’esito di un processo, come Andrea Palmeri, noto capo del gruppo ultras “Bulldog 1998” a Lucca. Tutti accomunati dall’antagonismo verso gli Stati Uniti e i locali militanti ucraini. “È una fatica anche acchiapparli te lo giuro, cazzo si muovono come partigiani proprio”, dice lo stesso Palmeri mentre è intercettato dai carabinieri del Ros. Sono le storie dei...