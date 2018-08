Mercato dell' auto | riprendono quota le immatricolazioni in Italia

Torna a crescere il Mercato dell'auto in Italia : Roma, 1 ago., askanews, - Il mercato dell'auto Torna a crescere. A luglio, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 152.393, sono aumentate del 4,42% rispetto ...

Il Mercato dell'auto torna a crescere. Per Fca +3 - 4%. Jeep raddoppia le vendite : Il mercato dell'auto torna a crescere in Italia. La Motorizzazione ha immatricolato nel mese di luglio 2018 152.393 autovetture, con una variazione di +4,42% rispetto a luglio 2017, durante il quale ...

“Rischio rottura”. Profilattici della nota marca ritirati dal Mercato. Lotto e marca : Il ritiro dalla vendita dei 10 lotti è scattato dopo alcuni test che hanno dimostrato come quei preservativi siano a rischio rottura: “I test hanno dimostrato che alcuni lotti attualmente sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda non soddisfano i requisiti – si legge in una nota della Durex – I nostri preservativi sono mirati a fornire un metodo contraccettivo e prevenire la trasmissione di infezioni sessuali (Sti) attraverso ...

CalcioMercato - tutte le trattative del giorno : la follia della Juve ed il doppio colpo dell’Inter : 1/6 AFP/LaPresse ...

CalcioMercato Genoa - è fatta per Favilli : tutti i dettagli dell’accordo : 1/10 AFP/LaPresse ...

Fiorentina - l ironia dei tifosi Della Valle contestati su scontrino del superMercato : FIRENZE - Non ha limiti la fantasia dei tifosi Della Fiorentina per comunicare il proprio disappunto sulla proprietà: "Cari D.V. ci state levando la gioia di tifare la Fiorentina...Ma il nostro amore ...

Mercato - Milan più vicino a Higuain. Vrsaljko è dell Inter : ROMA - Higuain è in vendita. Lo ha comunicato oggi ufficialmente la dirigenza della Juve al fratello-agente del Pipita. Dove finirà l'argentino per ora resta un rebus. Anche perché lui non ha alcuna ...

CalcioMercato Inter - è fatta per Vrsaljko! I nerazzurri piazzano un altro colpo : cifre e dettagli dell’affare : Vrsaljko è un calciatore nerazzurro, il terzino destro dell’Atletico Madrid è una pedina importantissima per la rosa dell’Inter: i dettagli dell’affare La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo, ma l’Inter non sta a guardare. È notizia delle ultime ore quella che vede la squadra nerazzurra prendere in prestito con diritto di riscatto il terzino destro dell’Atletico Madrid, Sime Vrsaljko, su cui aveva puntato ...

CalcioMercato - Higuain : il giorno della verità. Il fratello-agente incontra la Juve - ora tocca a Leonardo : La giornata chiave per il futuro del Pipita. Queste sono infatti ore decisive per capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain . L'attaccante argentino è rientrato in Italia nella giornata di ...

CalcioMercato 2018 - la data di chiusura della finestra estiva in Italia e in Europa : Il Calciomercato è diventato ormai una questione di importanza vitale. Tanto per i tifosi quanto per i club, sempre alla ricerca del colpo che possa far svoltare la stagione. La Juventus con Cristiano ...

CalcioMercato Inter - Spalletti lancia l’allarme : “ci sono delle difficoltà…” : Luciano Spalletti ha parlato del Calciomercato dell’Inter, annunciando la presenza di qualche difficoltà nelle trattative Luciano Spalletti frena l’entusiasmo dell’Inter in chiave mercato. Vrsaljko e Vidal sono i calciatori che al momento stanno facendo sognare i tifosi nerazzurri, ma sembra proprio che ci siano degli ostacoli al momento. Spalletti, parlando a Sportmediaset, ha infatti svelato la presenza di qualche ...

CalcioMercato Sampdoria - è fatta per Ronaldo Vieira : i dettagli dell’operazione : 1/9 LaPresse/PA ...

CalcioMercato - ecco le trattative della giornata : TORINO - Arriva in Italia Cristiano Ronaldo , leggi qui il servizio sulla giornata , e comincia ad allenarsi alla Continassa con gli altri reduci dal Mondiale, in attesa che i suoi compagni della ...

CalcioMercato Fiorentina - super offerta dell’Atletico per Simeone : ecco la risposta dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Stefano Pioli, l’intenzione è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato, super offerta dell’Atletico Madrid per l’attaccante Giovanni Simeone, 40 milioni sul piatto, si tratta di precisa richiesta del ...