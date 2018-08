MEGHAN MARKLE La moglie del Principe Harry distrutta per il padre | la reazione della

MEGHAN MARKLE - arriva il primo regalo di compleanno : è una borsa - ma non come le altre : E' countdown per il primo compleanno da Duchessa di Meghan Markle, che il 4 agosto spegnerà 37 candeline. La bella ex attrice, ora consorte reale, quel giorno "festeggerà"...

MEGHAN MARKLE - 37 candeline : ecco che succederà il giorno del suo primo compleanno da reale : Nell’ordine, le ultime su Meghan Markle, la ‘new entry della royal family che da mesi catalizza l’attenzione di sudditi e media di tutto il mondo. Solo nelle ultime due settimane, si è detto di tutto e di più sulla duchessa del Sussex. Voci di dolce attesa a parte, perché quelle resistono e si fanno a tratti più insistenti da mesi ormai, pare che suo padre, Thomas Markle, non solo continui a metterla in imbarazzo, ma ...

MEGHAN MARKLE - primo compleanno da Duchessa : il più difficile della sua vita : Meghan Markle si appresta a festeggiare il suo compleanno, il primo da Duchessa del Sussex. È nata infatti il 4 agosto 1981. Il suo 37° genetliaco sarà speciale, ma anche particolarmente difficile. E i motivi sono tanti. La vita di Meghan è infatti completamente cambiata da quando ha pronunciato il fatidico sì, lo scorso 19 maggio, ed è diventata la moglie del Principe Harry, figlio e fratello di due futuri Re di Inghilterra. Da attrice di serie ...

MEGHAN MARKLE : ecco come passerà il suo primo compleanno da Duchessa : I 37 anni si avvicinano The post Meghan Markle: ecco come passerà il suo primo compleanno da Duchessa appeared first on News Mtv Italia.

Tanti auguri MEGHAN MARKLE : l’ex attrice di Suits festeggia il primo compleanno da duchessa : Il 4 agosto è il giorno in cui, nel 1789, la Francia ha formalmente abolito il sistema feudale nonché la data in cui papa Pio X è stato eletto al soglio di Pietro, nel 1903, o – ancora – il giorno in cui il Regno Unito ha dichiarato formalmente guerra alla Germania nel 1914. Nel 2018, a proposito di Inghilterra, il 4 agosto è soprattutto il momento in cui ricorre il compleanno della duchessa di Sussex Meghan Markle, già protagonista ...

MEGHAN MARKLE distrutta per il padre : intervengono la Regina e Kate Middleton : Gli attacchi a Meghan Markle da parte di suo padre iniziano a rappresentare un rischio per la salute della duchessa. L' Express riporta la testimonianza di una fonte anonima, pronta a sottolineare ...

MEGHAN MARKLE e il compleanno che l’avvicina (ancora di più) a Elisabetta II : Il 4 agosto è sempre stata una data importante per i reali britannici. E adesso lo è anche per un altro motivo. Se quella data, infatti, ha sempre indicato il giorno di nascita – 4 agosto 1900 – della regina madre, Elizabeth Bowes-Lyon, adesso è anche quella del compleanno di Meghan Markle, venuta al mondo nel 1981. Una coincidenza che sembra così avvicinare ancora di più la neo moglie di Harry alla regina Elisabetta II, da sempre ...

MEGHAN MARKLE attaccata dal padre. Solo Kate Middleton può aiutarla : Meghan Markle, che si appresta a festeggiare il primo compleanno da Duchessa il prossimo 4 agosto, è ancora nel mirino del padre Thomas. Un vero e proprio dramma.-- L’uomo, che oggi vive in Messico, ha infierito pesantemente sulla figlia. Si è addirittura appellato all’anima di Lady Diana, affermando che la Principessa se fosse stata viva non avrebbe accettato il trattamento che la figlia gli ha riservato. Una mossa che non avrebbe dovuto ...

MEGHAN MARKLE - le foto con il Principe Harry : La duchessa di Sussex in particolare è sempre più amata dai sudditi britannici, ma ha anche fan in tutto il mondo e non solo per il suo ex mestiere di attrice.

Il padre di MEGHAN MARKLE parla di Diana - la Royal Family s'infuria : Il padre di Meghan Markle gioca la carta dell'appello emotivo per riabilitarsi agli occhi della Royal Family . Ma, secondo un esperto, non è il metodo giusto. Il Daily Star raccoglie la testimonianza ...

Kate Middleton esaurita : preoccupazione per George - crisi con William e MEGHAN Markle : Nonostante il congedo maternità di 6 mesi e le vacanze ai Caraibi, Kate Middleton sarebbe esaurita e stressata. Alcuni media parlano addirittura di depressione. A ridurla in questo stato, sarebbero principalmente i doveri di mamma all’interno però della Famiglia Reale. A preoccuparla principalmente è George, il primogenito e futuro Re d’Inghilterra. Secondo quanto rivelato da William alla BBC, lui e la moglie non gli avrebbero ancora ...

Principe Harry e MEGHAN MARKLE : è arrivato il loro simbolo ufficiale ed è stupendo : Il monogramma reale della coppia The post Principe Harry e Meghan Markle: è arrivato il loro simbolo ufficiale ed è stupendo appeared first on News Mtv Italia.

“L’ha costretto. Non doveva farlo”. MEGHAN MARKLE sotto accusa. Per Harry : Meghan Markle ancora sotto accusa. No, stavolta non c’entrano look o atteggiamenti che violano il protocollo. È ancora ‘fresco’ il bacio in pubblico, vietatissimo per i reali, alla recente gara di beneficenza di polo. Qualcuno, l’abbiamo raccontato qui, ci ha anche intravisto una somiglianza con le effusioni tra il principe Carlo e Lady Diana in quel bacio di Harry e Meghan sul podio, al momento della premiazione. ...

MEGHAN MARKLE e Kate Middleton : perché è meglio essere «alleate» : Il rapporto tra Thomas Markle, 74 anni, e la figlia Meghan , 37 il prossimo 4 agosto, sembra proprio essere arrivato ai titoli di coda. Dopo le innumerevoli dichiarazioni a mezzo stampa e dopo non aver preso parte al royal wedding con Harry, l’ex direttore della fotografia di Hollywood si è sfogato in una lunga intervista (è durata 9 ore) al britannico Daily Mail. L’uomo ha ribadito di non avere più alcun rapporto con la duchessa del ...