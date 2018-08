McLaren - Due 570S e 720S personalizzate MSO

quattroruote

(Di giovedì 2 agosto 2018) Il reparto MSO dellasarà protagonista degli eventi inglesi Salon Privé e Blenheim Palace Classic & Supercar in programma tra le fine di agosto e l'inizio di settembre. La Casa di Woking esporrà infatti due esemplari personalizzati: laBlack Collection e laVelocity, mostrando così un esempio delle specifiche che i clienti possono richiedere per rendere unica la propria vettura nuova o usata.LaBlack Collection. LaBlack Collection fa parte di una serie speciale di 100 esemplari ed è caratterizzata dal look nero totale: la verniciatura MSO Bespoke Carbon Black con i dettagli esterni MSO Defined Black Pack, i cerchi di lega con finitura Gloss Black Diamond, le pinze freno nere e gli interni di pelle Jet Black con inserti di Alcantara Carbon Black. A completare il pacchetto troviamo il nuovo impianto di scarico MSO Defined Titanium SuperSports e lo ...