Maverick Vinales | GP Repubblica Ceca 2018 | “Voglio far progredire la moto con i nuovi

Maverick Viñales - GP Germania 2018 : ” Sono contento di come ho guidato oggi - anche se siamo ancora lontani dalle Ducati” : Lo spagnolo Maverick Viñales ha chiuso sul terzo gradino del podio il GP di Germania, nona tappa della stagione 2018 del Motomondiale. Il pilota della Yamaha è stato protagonista di una grande rimonta nella seconda parte della gara, nella quale è riuscito a salire dall’ottava piazza sino alla terza posizione, raggiunta grazie al sorpasso su Petrucci al penultimo giro. La prestazione di Viñales in gara lascia intravedere dei progressi della ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales : Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in quarta posizione, ...

MotoGP - GP Germania : Marc Marquez sbircia nel cupolino di Maverick Vinales IL VIDEO : Siamo nel momento in cui Vinales si sta per lanciare e manda il motore al limite: come si vede nello Sky Sport Tech di Mauro Sanchini Marquez "allunga un occhio", sbircia nel cupolino della Yamaha ...

MotoGp – Forcada dice addio a Vinales - la conferma di Maverick al Sachsenring : Maverick Vinales conferma la separazione da Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha al Sachsenring Giornata di alti e bassi, per la Yamaha, oggi al Sachsenring. Se nelle Fp1 del Gp di Germania i piloti del Team di Iwata hanno ottenuto risultati soddisfacenti, nel pomeriggio Vinales è stato il migliore in casa Yamaha, col suo sesto tempo, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del 17° tempo. LaPresse/Simone Rosa Al ...

Maverick Vinales - GP Germania 2018 : “La moto è in crescita e punto ancora ad un podio” : Maverick Vinales sbarca al Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2018 della motoGP, con la chiara intenzione di ripetere il brillante podio conquistato ad Assen. Il pilota spagnolo vuole proseguire sulla scia positiva tracciata in Olanda, e le sue parole lo confermano: “Voglio puntare al podio e continuare sulla strada intrapresa ad Assen, dove abbiamo disputato una gara incredibile – spiega il catalano nel corso della ...

MotoGP - segnali di ripresa per la Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales tornano a dare spettacolo - ma Marquez è distante : La gara di Assen (Olanda) è andata in archivio ed il tracciato olandese ha riproposto con forza la Yamaha, vicina ad Honda ed a Ducati, capace di lottare fino alla fine, come il podio di Maverick Vinales (terzo) ed il quinto posto di Valentino Rossi a poca distanza dalla top3 dimostrano. Certo, la “Cattedrale del Motociclismo” ben si sposa con le caratteristiche della M1, da sempre un riferimento nella ciclistica e nella guidabilità, ...

MotoGP 2018 - Assen - Maverick Vinales : 'Forcella ok - peccato averla solo ora' : Se le previsioni vanno avanti cosi sarebbe il massimo perché questa è una delle piste più belle del mondo e girare qui 3 giorni con il sole , quando di solito c'è sempre rischio pioggia, sarebbe ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la scena davanti a Iannone - Petrucci e Rossi - mentre Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...

MotoGP - Dani Pedrosa in Yamaha nel 2019 - il retroscena : Maverick Vinales decisivo : Nel 2019 Dani Pedrosa sarà un pilota Yamaha al fianco di Franco Morbidelli: questa ormai si sapeva già, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. La novità di oggi è che che l'uomo decisivo ...

MotoGp – Tutta la delusione di Vinales - Maverick duro dopo il Gp di Catalunya : “è stato un disastro” : Maverick Vinales deluso dopo il settimo posto al Gp di Catalunya: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: il maiorchino della Ducati ha conquistato la sua seconda vittoria in ‘rosso’, ieri, al Montmelò, lasciandosi alle spalle Marc Marquez, leader della classifica mondiale, e un buon Valentino Rossi che ha approfittato della caduta di Dovizioso per conquistare un positivissimo podio che gli ha ...