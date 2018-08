Maurizio Mattioli | uno degli ultimi veri caratteristi italiani si racconta Dall’arresto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Alto, grosso, voce importante, la catenina d’oro al collo, e lo sguardo che può “esse piuma”, o può esse “fero”, come avrebbe detto Mario Brega.è uno, uno di quelli nato dal basso, cresciuto dal basso, sangue, sudore e speranza; uno cresciuto senza scuole, sperimentazioni, dorso della mano sulla fronte, o lunghi sospiri. Solo sostanza e tenacia. “Nei primissimi anni Settanta partivo con una Fiat 500 scassata e andavo in giro con le foto sotto il braccio per ottenere qualche posa da generico o per la figurazione speciale. Rompevo le palle a tutti. Ogni set era mio, non ne perdevo uno. Uno! Un continuo”. Nihil difficile volenti. “Faccio il pischello, ma ho quasi settant’anni”. Sessantotto, in realtà. “E li sento, ho meno forze di un tempo, mi salvo con il mestiere acquisito, e con il divertimento. È una vera passione”. La stessa ...