Matteo Salvini denunciato per odio razziale

Baobab Experience denuncia Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. Il ministro ci ride su : "Salvini fomenta un'allarmante intolleranza sociale". È questa la considerazione, per loro convinzione comune, che li ha spinti a denunciare Matteo Salvini. "Volontari, attivisti solidali, cittadini che insieme all'associazione "Baobab Experience" credono nell'accoglienza e nei valori che trasmette" e hanno deciso di portare in tribunale il vicepremier e ministro dell'Interno "per il reato di diffusione di idee fondate sull'odio etnico o ...

Alessandro Di Battista sostiene Marcello Foa - massacrato dai grillini : 'Ti sei arreso a Matteo Salvini' : Non li hanno presi bene i fan questi ultimi due post pubblicati su Facebook da Alessandro Di Battista . Il grillino è infatti entrato nel dibattito sulla nomina di Marcello Foa in Rai tirando anche in ...

La Lega scippa un grillino a Luigi Di Maio : Igor Gelarda passa con Matteo Salvini : Accettando di entrare nella Lega, col ruolo che mi è stato dato, sarò tra quelli che avranno la possibilità di indicare la linea politica sul nostro territorio'.

Rai - Matteo Salvini : “Il centrodestra è a rischio per colpa di Berlusconi” : Dopo il voto in commissione di Vigilanza Rai Matteo Salvini accusa il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: "Se Forza Italia non è d'accordo su niente, se sceglie il Pd, faccia pure. Se vuole fare un partitone Pd-Forza Italia, auguri. Dispiaciuti, andiamo avanti, facendo battaglie di centrodestra e per il cambiamento".Continua a leggere

Silvio Berlusconi - il tentativo disperato : 'Il centrodestra non è finito. E Matteo Salvini...' : Dopo il caos innescato dal no di Forza Italia a Marcello Foa e mentre Matteo Salvini parla apertamente di 'fine dell'alleanza di centrodestra', Silvio Berlusconi prova a metterci una pezza. Lo fa in ...

Matteo Salvini - guerra totale a Silvio Berlusconi : 'Non fermo più che vuole lasciare Forza Italia per la Lega' : Io fino ad oggi ho detto di no , però se Forza Italia sceglie il Pd è giusto che chi si sente di centrodestra possa fare politica con la Lega'.

Silvio Berlusconi è sicuro : Matteo Salvini in autunno si allea col M5s : Se non è guerra aperta, ci siamo molto vicini. Perchè nell'aula di Montecitorio Forza Italia sta letteralmente bombardando il decreto Dignità targato Di Maio con argomenti che fanno molto male alla ...

Matteo Salvini attacca Silvio Berlusconi : vuole fermare cambiamento : Volano gli stracci nel defunto centrodestra. A fare saltare definitivamente l’alleanza il caso Rai. Dopo il voto che ha bocciato

Silvio Berlusconi affonda Marcello Foa - Matteo Salvini furioso : 'Ha scelto di stare col Pd' : Ufficiale, o quasi: il centrodestra non esiste più , 'ucciso' da Marcello Foa . O meglio, dalla sua nomina alla presidenza della Rai che Silvio Berlusconi non ha digerito. Dopo le trattative delle ...

Matteo Salvini incontra Silvio Berlusconi in ospedale : conferma Marcello Foa - i dubbi su Forza Italia : Su Foa, ha aggiunto: 'È una persona apprezzata e stimata in Italia e nel mondo, una persona libera . Nessuno ha paura di una persona libera, tranne il Pd. Conto che Foa abbia il sostegno di tutto il ...

Matteo Salvini - immigrati : 'Rispetto all'anno scorso 30mila sbarchi in meno' : 'Primi due mesi del nuovo governo, gli sbarchi di immigrati sono diminuiti di oltre 30.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso'. Matteo Salvini esulta rivelando gli ultimi dati sugli ...

Matteo Salvini - ‘rivoluzionario’ e moralizzatore. Spunti per una biografia : Renzo De Felice ha dedicato a Mussolini quattro volumi con questi titoli: “Il rivoluzionario”, “Il fascista”, “Il Duce”, “l’Alleato”. Ad uno storico che in futuro volesse dedicare la sua attenzione a Matteo Salvini si potrebbero suggerire altrettanti titoli (accompagnati da qualche spunto di contenuti). Il rivoluzionario Dopo aver mancato per pochi esami la laurea in “Scienze storiche”, Salvini si dedica alla politica e fa una rapida carriera ...