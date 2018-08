Masturdating | l’irresistibile piacere di fare le cose da soli

dilei

(Di giovedì 2 agosto 2018) Una nuova tendenza sta prendendo sempre più piede tra le single (e non solo): si tratta del, e non è quello che immagini. Vista l’assonanza con il termine inglese masturbating, sarebbe facile accostarlo alla masturbazione… in realtà non c’è niente di scabroso, tutt’altro! Si tratta semplicemente del prenderci cura di noi stesse, dileche ci piacciono e sentirci libere di svolgerle da sole. Una cena in un ristorante esclusivo, un pomeriggio in piscina, un viaggio ai Caraibi… non hai per forza bisogno di un partner per stare bene e perquello che ti piace. Ilha in comune con la masturbazione il fatto di procurarsida sole, ma questo non riguarda necessariamente la sfera sessuale. Si tratta piuttosto di “appuntamenti” che abbiamo con noi stesse, durante i quali ci coccoliamo e ci impegniamo al ...