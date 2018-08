Massimiliano Virgilio | Domeniche nei musei | la proposta di Tomaso Montanari | Con

“L’americano” di Massimiliano Virgilio arriva in Cina : è il primo italiano dopo Saviano e Ferrante : “L’americano” ha oltrepassato i confini nazionali: l’ultimo romanzo di Massimiliano Virgilio è stato tradotto in cinese, divenendo uno dei pochi titoli, dopo quelli di Saviano e della Ferrante, ad arrivare fino in Oriente.Continua a leggere