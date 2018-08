ilfattoquotidiano

: Marvel’s Spider-Man: provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno - TutteLeNotizie : Marvel’s Spider-Man: provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno - erregi69 : Marvel’s Spider-Man: provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno - Cascavel47 : Marvel’s Spider-Man: provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Di giochi suman ne sono stati fatti tantissimi, alcuni non erano niente male, altri era meglio dimenticarli, ma sicuramente quello che è rimasto nel cuore degli appassionati è il gioco uscito nel 2000 su Playstation. Diciotto anni dopo, in esclusiva su PlayStation 4, il tessiragnatele sembra tornare più in forma che mai, presentandosi con unlook e una libertà di movimento eccezionale, che il giocatore può provare sin dall’inizio correndo verso una rapina segnalata dalla polizia li vicino, nel tipico stile dei fumetti diman, lanciandosi con la tela in acrobazie e volteggiando sopra i pedoni, quasi a sfiorarli, per poi tornare verso i tetti di New York. Solitamente riprodurre gli effetti della ragnatela e il suo utilizzo nei giochi dell’uomonon è affatto semplice, ma Insomniac Games aveva ben in mente cosa fare, e il sorriso stampato sulla nostra ...