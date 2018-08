Marvel' s Spider-Man | la prova del nuovo Uomo Ragno di Insomniac

" Marvel 's Spider-Man" - l'anteprima del videogioco dedicato all'Uomo Ragno : Nel corso della sua lunga carriera però Peter Parker non ha salvato il mondo solo al cinema, ha anche indossato la celebre tuta disegnata da Steve Ditko in una serie di adattamenti videoludici che ...

Marvel’s Spider-Man : provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno : Di giochi su Spiderman ne sono stati fatti tantissimi, alcuni non erano niente male, altri era meglio dimenticarli, ma sicuramente quello che è rimasto nel cuore degli appassionati è il gioco uscito nel 2000 su Playstation. Diciotto anni dopo, in esclusiva su PlayStation 4, il tessiragnatele sembra tornare più in forma che mai, presentandosi con un nuovo look e una libertà di movimento eccezionale, che il giocatore può provare sin ...