Martina dopo Temptation Island parla della rottura con Gianpaolo

lanostratv

: Decreto dignità, il Pd dopo le rimostranze interne fa marcia indietro. Martina: “Cambiamo quello sull’aumento delle… - petergomezblog : Decreto dignità, il Pd dopo le rimostranze interne fa marcia indietro. Martina: “Cambiamo quello sull’aumento delle… - pdnetwork : La #SegreteriaPD oggi a #Scampia è 'fondamentale per la ripartenza dopo essere stati a Tor Bella Monaca e Zen di Pa… - Novella_2000 : Lo sfogo di Martina dopo #TemptationIsland. -

(Di giovedì 2 agosto 2018)lacon: “Sono serena” Ieri sera è andata in onda l’ultima puntataquinta edizione di. E in questa circostanzaSebastiani eQuarta si sono detti addio per sempre. Difatti la giovane non ha gradito nella maniera più assoluta il fatto che il suo attuale ex fidanzato abbia avuto atteggiamento del tutto inopportuni con una delle tentatrici. Tuttavia ancheha avuto molto da ridire sui comportamenti di, la quale è arrivata anche a baciare appassionatamente il tentatore Andrew. Un bacio, che l’ha fatta finire nell’occhio del ciclone. Difatti in tanti hanno puntato il dito contro la ex protagonistaquinta edizione del reality show prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, rea di aver mancato di rispetto al fidanzato. Ma...