Marsala | ecco Porta Nuova senza la pedana dei giardini di Giulia

Caporalato - immigrati sfruttati nelle campagne di Marsala e Mazara del Vallo : pane secco e 3 euro all’ora ai lavoratori : Lavoravano per 3 euro all’ora nelle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. È quanto sono stati costretti a subire diversi lavoratori immigrati, clandestini e regolari, reclutati da due agricoltori di Marsala (in provincia di Trapani), padre e figlio, rispettivamente di 68 e 35 anni, arrestati oggi dalla Polizia di Stato di Trapani. I due sono finiti ...