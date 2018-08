Marine Litter Art | al via la seconda edizione del concorso di Marevivo

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Ilideato dall’Associazione Ambientalistacome strumento di sensibilizzazione per fronteggiare la grande emergenza del nostro mare: l’inquinamento provocato dall’abbandono dei rifiuti. La Trash Art scelta come arte del recupero di oggetti quotidiani destinati alla discarica ed utilizzata come veicolo di un messaggio che vuole fare emergere l’attenzione su un problema di grandi dimensioni e nel contempo sollecitare l’estro e il talento degli artisti partecipanti ad esprimersi in modo originale e strategico per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente naturale. La primadelsi è svolta dal 3 all’8 luglio 2017, nella cornice bellissima del bosco retrostante l’Oasi die le spiagge di Eraclea Minoa e Bovo Marina, e ha visto la partecipazione di 21 concorrenti che, giunti da varie parti di Italia, sono venuti a dare il ...