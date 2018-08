Marina di Ragusa | piazza Dogana torna all' antico aspetto

Disperso 14enne in spiaggia a Marina di Ragusa - ritrovato : Ragusa - Attimi di panico nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, in spiaggia a Marina di Ragusa. Un ragazzo di 14 anni aveva fatto perdere le proprie tracce, facendo temere il peggio.

Met a Marina di Ragusa : in mostra 40 opere d'arte urbana : Sarà l’artista Carmelo Candiano il presidente della giuria che valuterà le 40 opere del progetto d’arte urbana #Met2b_2018 al Met di Marina di Ragusa

Bobo Summer Cup a Marina di Ragusa : numeri da record : Ha chiuso i battenti la tappa siciliana della Bobo Summer Cup a Marina di Ragusa. Tanti i turisti provenienti da tutta la Sicilia

Marina di Ragusa - via i natanti da piazza Dogana : ordinanza del sindaco : I natanti di piazza Dogana dovranno essere rimossi entro il 30 luglio. Lo annuncia l'Amministrazione comunale. la zona deve essere fruibile a tutti.

Marina di Ragusa - rimozione natanti in piazza Dogana : entro il 30 luglio : Divieto di sosta dei natanti in piazza Dogana a Marina di Ragusa. I proprietari devono provvedere alla rimozione entro il 30 luglio.

Movida a Marina di Ragusa : sbloccare piano di zonizzazione acustica : L’ordinanza sulla Movida a Ragusa, D’Asta: “e’ opportuno sbloccare il piano di zonizzazione acustica rimasto impantanato dal giugno 2016

Bobo Summer Cup – Bagno di folla a Marina di Ragusa per l’evento presented by DAZN [GALLERY] : Oltre 3 mila spettatori in visibilio per Vieri & co. Nella finale di domenica i Savoca Beach, vincitori del torneo amatoriale, hanno avuto la meglio anche sulla coppia Vieri-Crespo. Tanta solidarietà alla cena di beneficenza a favore della Heal Onlus e dei bambini affetti da tumori cerebrali Inizio in grande stile per la seconda edizione della Bobo Summer Cup presented by DAZN. Alla tappa di Marina di Ragusa un vero e proprio Bagno di ...

Per non dimenticare a Marina di Ragusa : per ricordare le vittime di mafia : Per non dimenticare: anche i consiglieri comunali Dem D’Asta e Chiavola ieri sera a Marina di Ragusa per partecipare al corteo per Paolo Borsellino

Abusivismo a Marina di Ragusa : scatta sanzione da 308 euro : Attività di controllo della Polizia locale in materia di Abusivismo commerciale a Marina di Ragusa. sanzione da 308 euro per commerciante.

Marina di Ragusa in cammino sui passi di Paolo Borsellino : A Marina di Ragusa la fiaccolata “Ragusa non dimentica – in cammino sui passi di Paolo Borsellino”. Stasera una fiaccolata a partire dalle 21,30

Marina di Ragusa - 900 euro una settimana di vacanza per 4 : Ragusa - Ci vogliono 900 euro a settimana per affittare una casa a Marina di Ragusa per una settimana, riservata a 4 persone. Affitti per periodi brevi. È così che va oggi il mercato delle locazioni ...

Marina di Ragusa - un canale divide la spiaggia di piazza Torre : Un canale di scolo delle acque divide in due la spiaggia di piazza Torre a Marina di Ragusa, la segnalazione del consigliere Pd Mario D’Asta:

Marina di Ragusa - bimba aggredita da pitbull : Una bimba di 6 anni ieri sera mentre passeggiava al lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa è stata aggredita da un pitbull.

Bandiera Blu 2018 a Marina di Ragusa : cerimonia in piazza Chioggia : Bandiera Blu 2018 di Marina di Ragusa. cerimonia simbolica dell'alzaBandiera in piazza Chioggia alla presenza del sindaco Peppe Cassì