“Mamma | dove sei?” Il dramma della campionessa Anna | il caso preoccupa tutti

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...

