Maltempo Veneto | uomo muore colpito da fulmine nel Bellunese

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato attenzione fino a domani : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio.Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di ‘temporali forti” ed ha valore dalla mezzanotte di ...

Maltempo : Anci Veneto - solidarietà ai Comuni colpiti : Padova, 23 lug. (AdnKronos) – L’Anci Veneto “è vicina ai sindaci ed alle Comunità dei Comuni colpiti, in questi giorni, dal Maltempo in particolare nelle province di Padova, Venezia e Rovigo”.‘L’ondata di Maltempo ‘ spiega la sindaca – che ha colpito il Veneto e in particolare Padova ed il padovano e la Riviera del Brenta ha messo in difficoltà famiglie ed amministrazioni ed è a loro che ...

Maltempo Veneto : oltre 260 interventi di soccorso - allagamenti e alberi caduti : Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, per l’ondata di Maltempo che nella giornata di ieri ha interessato diverse zone del Veneto: già eseguite oltre 260 operazioni di soccorso. Particolarmente colpita la città di Padova, dove da ieri pomeriggio diverse squadre dei vigili hanno già eseguito oltre 150 interventi per rimozione di alberi che hanno invaso la sede stradale, caduta di pali, cornicione, cartellonistica ed elementi ...

Maltempo Veneto : “Già dichiarato lo stato di crisi” : Il Presidente della Regione Luca Zaia ha già firmato i decreti con i quali viene dichiarato lo stato di Crisi per una serie di eccezionali avversità atmosferiche, tra cui anche quelle che hanno colpito tra il 16 e il 17 luglio il comune di Cornuda e i territori di altri comuni del trevigiano. Lo ha confermato l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin vedendosi oggi a Cornuda con il sindaco Claudio Sartor, che ha ...

Maltempo : Veneto - temporali in montagna - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono in arrivo in Veneto, soprattutto in montagna. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sul bacin

Maltempo Veneto : Zaia dichiara numerosi stati di crisi : Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi i decreti con i quali viene dichiarato lo Stato di crisi per una serie di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra maggio e luglio di quest’anno. Si tratta degli eventi che hanno colpito il 29 maggio 2018 il Comune di Limena (Padova), il 22 giugno 2018 i Comuni di Feltre e Cesiomaggiore (Belluno), l’8 luglio 2018 il Comune di Dolo (Venezia), il 16 e il 17 ...

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) - Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. “Perso