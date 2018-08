Maltempo Svizzera | turisti bloccati | soccorsi in elicottero

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Le frane e gli smottamenti causati dai forti temporali che si sono abbattuti la sera del Primo di agosto sul Cantone dei Grigioni, nellaorientale, hanno interrotto alcune strade mettendo in difficoltà i. Si è dovuto ricorre anche ad elicotteri per sfollare le persone rimaste bloccate. Nessuno è rimasto ferito. Una famiglia di tre persone ha dovuto trascorrere la notte in auto nella galleria Val S-charl, in Bassa Engadina, a causa di una caduta di massi sulla carreggiata. Sono stati trasportati stamani ina Scuol, dove alloggiano, ha precisato la polizia cantonale. Anche un gruppo di quattrorimastinel massiccio del Silvretta, in Prettigovia, è stato soccorso da undella Rega e trasferito a Klosters. Uno smottamento di terreno ha infatti interrotto la strada della Flüela sul versante nord, poco prima del passo. In Val Russein, nei ...