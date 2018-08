Maltempo | otto persone bloccate dalla piena nell’Orrido di Botri

Maltempo a Canosa - un uomo trascinato dall’acqua sotto un’auto. Il salvataggio di tre passanti in diretta : Il Maltempo ha investito buona parte della Puglia. In particolare, la provincia di Barletta-Andria-Trani, dove i temporali e la grandine sono proseguiti fino a lunedì 23 luglio. A Canosa di Puglia le strade si sono trasformate in fiumi, creando numerosi disagi. Un uomo, nel video, è stato trascinato dall’acqua sotto un’auto, finché sono intervenute alcune persone che lo hanno tratto in salvo. Gli acquazzoni hanno coinvolto anche la ...

Maltempo : assessore Veneto - nel trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. ‘Personalmente ‘ fa presente Bottacin – mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse ...

Maltempo a Torino. Allaggato il sottopasso dell’ospedale Molinette : Pesanti disagi a Torino per via di un violento temporale con forti raffiche di vento e tempesta di fulmini la

Maltempo - ancora un nubifragio a Moena : corsi d’acqua sotto osservazione : Un nuovo nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Moena, il paese della val di Fassa colpito ieri da una forte ondata di Maltempo. I corsi d’acqua sono monitorati dai vigili del fuoco per evitare nuove inondazioni nel centro del paese. La pioggia di oggi era prevista da Meteotrentino. L'articolo Maltempo, ancora un nubifragio a Moena: corsi d’acqua sotto osservazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Torino - temporale allaga sottopasso : uomo muore annegato : È morto questa notte nel sottopassaggio della ferrovia Canavesana, tra Feletto e Rivarolo, Guido Zabena, operaio di 51 anni residente a Favria, in provincia di Torino. L’uomo, che stava rientrando a casa dopo il lavoro, è rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso mentre nella zona si stava abbattendo un violento temporale. Il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità all’uomo di uscire dal veicolo, ...

Maltempo - disagi a Bari : una tenda del Palagiustizia cede sotto il peso della pioggia : Strade ed edifici privati allagati, vetture bloccate dal muro d'acqua e incidenti che hanno mandato in tilt in traffico. La città di Bari si sveglia nuovamente con il Maltempo, che dall'alba del 26 ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti - alberi abbattuti e automobilisti bloccati nei sottopassi : Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte in città provocando numerosi disagi: segnalati allagamenti, alberi caduti, automobilisti intrappolati soprattutto nei sottopassi, dove le carreggiate si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua. Registrati tombini saltati e garage allagati in diverse zone della città. Le situazioni più critiche a Falsomiele, Bonagia, Ciaculli e ...

Maltempo in Calabria - eroico poliziotto fuori servizio salva due giovani dal mare in tempesta : Nella giornata di ieri un eroico poliziotto fuori servizio, Paolo Delle Donne, in vacanza con la famiglia a Le Castella in Calabria, ha salvato due giovani in balia del mare in tempesta. Il poliziotto, in servizio a Firenze, ha notato un giovane che stava per annegare a circa 40 metri dalla riva, per il mare agitato dal forte vento che soffiava sulla costa. L’uomo si è subito tuffato in mare raggiungendo il ragazzo a nuoto tra le onde e ...

Maltempo - frane a Penne : chiuso un sottopasso A14 nel teramano : Smottamenti e allagamenti si sono registrati oggi pomeriggio a seguito del violento nubifragio che ha colpito la città di Penne, mentre nel teramano è stato chiuso il sottopasso A/14 fra Casoli e Scerne. Alcune frazioni e contrade di Penne, tra cui San Salvatore e Baricelle, hanno subito allagamenti e l’acqua ha invaso garage e scantinati. Paralizzate alcune strade comunali a causa di esondazioni di torrenti. In località Ponte di ...

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’Estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiusa la strada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia, a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata, dove sono caduti ben 62mm di pioggia, segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata, in provincia di Agrigento, per ...

Maltempo Puglia : danni e disagi a Bari - allagati sottopassi e il palagiustizia : Forte temporale questa mattina ha colpito Bari: le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti in diversi punti della città. Il sottopasso di Santa Fara si è riempito d’acqua così come diversi locali al San Paolo, e diversi automobilisti sono stati soccorsi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco. A causa dello sversamento in mare di acqua fognaria dalla condotta Matteotti è stato disposto il divieto ai bagni a Pane ...