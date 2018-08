Maltempo | frane in Valtellina | conta dei danni dopo la paura

Maltempo e frane in Valtellina : recuperati escursionisti rimasti bloccati - evacuazioni : Forti temporali si sono registrati nella notte in Valtellina: situazione critica nel territorio di Livigno (Sondrio), dove i Vigili del fuoco volontari del paese, con i colleghi del distaccamento di Valdisotto, hanno recuperato 19 escursionisti rimasti bloccati per una frana al rifugio Fopel. I turisti sono stati accompagnati a valle e portati in salvo per mezzo di canotti sulla sponda opposta del lago del Gallo, bypassando il punto in cui la ...

Maltempo : nubifragi - allagamenti e frane nell'Italia del Nord - gravi danni all'agricoltura : A causa dell'allerta Maltempo gli spettacoli di questa sera per la chiusura del Vignale Monferrato Festival sono stati annullati. Nell'Alessandrino i più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, ...

Maltempo : nubifragi - allagamenti e frane nell'Italia del Nord - gravi danni all'agricoltore : A causa dell'allerta Maltempo gli spettacoli di questa sera per la chiusura del Vignale Monferrato Festival sono stati annullati. Nell'Alessandrino i più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, ...

Maltempo Spagna : diverse tempeste provocano inondazioni - frane e disagi nei trasporti [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo : in Trentino il 99 - 5% dei Comuni a rischio frane e alluvioni : Nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo dal Piemonte alla Lombardia fino in Trentino con coltivazioni distrutte, alberi abbattuti e aziende allagate, ma anche corsi d’acqua esondati, frane e smottamenti che fanno salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni provocato all’agricoltura italiana dall’inizio dell’anno. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti ...

Maltempo - frane a Penne : chiuso un sottopasso A14 nel teramano : Smottamenti e allagamenti si sono registrati oggi pomeriggio a seguito del violento nubifragio che ha colpito la città di Penne, mentre nel teramano è stato chiuso il sottopasso A/14 fra Casoli e Scerne. Alcune frazioni e contrade di Penne, tra cui San Salvatore e Baricelle, hanno subito allagamenti e l’acqua ha invaso garage e scantinati. Paralizzate alcune strade comunali a causa di esondazioni di torrenti. In località Ponte di ...

Maltempo - frane a Penne : chiuso sottopasso A14 nel teramano : Smottamenti e allagamenti si sono registrati oggi pomeriggio a seguito del violento nubifragio che ha colpito la città di Penne, mentre nel teramano è stato chiuso il sottopasso A/14 fra Casoli e Scerne. Alcune frazioni e contrade di Penne, tra cui San Salvatore e Baricelle, hanno subito allagamenti e l’acqua ha invaso garage e scantinati. Paralizzate alcune strade comunali a causa di esondazioni di torrenti. In località Ponte di ...

Maltempo - fulmini in provincia di Benevento : incendi e frane tra Sannio e Irpinia : Tanta paura per il boato e poi per le fiamme che sono divampate in un attimo, ma un’intera famiglia di San Nicola Manfredi è stata messa in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento che è intervenuta in via Chiesa, nella frazione Toccanise, dopo che un fulmine ha colpito il tetto di una villetta. E’ stato l’intervento più importante registrato dai vigili del fuoco, impegnati su diversi fronti, soprattutto ...

Maltempo - allagamenti e frane a Guiglia. Danni nel distretto : Modena, 13 giugno 2018 - Il nubifragio di queste ore ha fatto numerosi Danni in provincia di Modena, specialmente nel distretto e sulla fascia pedemontana. A Fiorano è stato necessario un intervento ...

Maltempo nel Torinese : nubifragi - frane e auto sommerse dall’acqua : In alcune zone è caduta tanta acqua quanto quella attesa in un mese, provocando disagi e danni ingenti. La situazione più critica nell'ovest dell'area metropolitana di Torino dove le strade si sono trasformate in fiumi in piena trascinando auto in sosta e allagando cantine e sottopassi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l'area anche per le frane.Continua a leggere

Maltempo nelle Marche : temporali nella notte - allagamenti e frane : Maltempo nelle Marche nella notte: pioggia e vento hanno investito la regione, provocando disagi a Jesi e dintorni (Ancona) e nella zona di Tolentino (Macerata). In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per allagamenti nel centro abitato. Situazione critica a Tolentino, dove, oltre a qualche allagamento di scantinato e di un piazzale, si sono registrate anche frane e piccoli smottamenti nelle strade di collegamento con le ...

Maltempo USA - 9 morti per la tempesta Alberto : pesanti alluvioni e frane - il crollo di una casa uccide due persone [GALLERY] : 1/13 ...