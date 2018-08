Maltempo e frane in Valtellina | recuperati escursionisti rimasti bloccati | evacuazioni

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 agosto 2018) Forti temporali si sono registrati nella notte in: situazione critica nel territorio di Livigno (Sondrio), dove i Vigili del fuoco volontari del paese, con i colleghi del distaccamento di Valdisotto, hanno recuperato 19per una frana al rifugio Fopel. I turisti sono stati accompagnati a valle e portati in salvo per mezzo di canotti sulla sponda opposta del lago del Gallo, bypassando il punto in cui la strada del Gallo è in parte crollata nel bacino. Proseguono i sopralluoghi dei tecnici dei Vigili del fuoco per valutare l’entità dello smottamento che ha provocato l’interruzione della viabilità e i tempi per un possibile ripristino. Ilha richiesto anche l’evacuazione, in via precauzionale, di 14 persone in località Vallaccia, nel territorio comunale di Bormio, per alcuneche minacciavano due abitazioni nelle ...