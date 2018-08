Maltempo Cortina | Bottacin | “La Regione chiede lo stato di crisi”

meteoweb.eu

: Bomba d'acqua a Cortina, crolla ponte su ruscello - LE FOTO - Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua a Cortina, crolla ponte su ruscello - LE FOTO - TgrVeneto : #maltempo la scorsa notte in diverse zone del #Veneto. Un nubifragio si è abbattuto su #Cortina. Numerosi i video d… - infoitinterno : Maltempo, bomba d'acqua a Cortina d'Ampezzo: crolla ponte, evacuato un ristorante -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Sopralluogo dell’assessore regionale Gianpaolo, sui luoghi colpiti dal. Sin dalla prima mattinata gli uomini della Protezione civile regionale, del Genio Civile e del settore Forestale Est del Veneto si sono adoperati per mettere in sicurezza luoghi e attività colpiti dalla bomba d’acqua che ha interessato il capoluogo ampezzano, alcune sue frazioni e i paesi della Valle del Boite. “C’è stata – spiega l’assessore – una ‘bomba d’acqua’ con una pioggia torrenziale in un arco ristretto di tempo: 12 millimetri in pochi minuti che hanno creato una serie di dissesti da Borca di Cadore fino a. Le acque dal torrente Ru Torgo sono esondate in prossimita’ dell’abitato di Mortisa. L’acqua mista a fango e detriti e’ fuoriuscita dall’alveo e, scorrendo lungo la dorsale, ...