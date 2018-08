Mafia | “è il tesoriere di Messina Denaro” Sequestrati 60 milioni a imprenditore

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Un signor Nessuno. Mai un’indagine, nemmeno un collegamento, seppur lontano, con gli ambienti mafiosi. Giovanni Savalle era un perfetto sconosciuto agli uomini dell’Antisiciliana. Qualche precedente per reati economici e finanziari, niente di più. Adesso il ragionere 53enne,alberghiero originario di Castelvetrano come il superboss latitante di Cosa Nostra, viene visto sotto un’altra luce dai finanzieri del Gico di Palermo e dai carabinieri del Ros, che gli hanno sequestrato un patrimonio di oltre 60di euro. Quasi 63Aziende, conti, case, auto e villaggi non suoi. “È lui ildel boss MatteoDenaro“, sostengono il procuratore aggiunto Marzia Sabella e il pm della Dda di Palermo, Piero Padova, che hanno coordinato l’inchiesta sfociata nei sigilli apposti, su ordine del Tribunale di ...