Mafia | beni sequestrati al “tesoriere” di Messina Denaro Pentito di ‘ndrangheta

Mafia - sequestro beni da 60 milioni euro : 11.02 Il Nucleo di polizia economico finanziaria della GdF di Palermo e i Carabinieri del Ros stanno eseguendo un sequestro di beni per oltre 60 mln, riconducibili a Giovanni Savalle. L'uomo, ritenuto vicino al boss latitante Matteo Messina Denaro, è un esperto fiscale-tributario e imprenditore del settore alberghiero e immobiliare.

Mafia - confiscati beni ad affiliato clan : 10.00 beni per 32 milioni di euro, riconducibili a William Alfonso Cerbo, 36 anni, ritenuto elemento legato al clan Mazzei ('famiglia' storicamente legata ai Corleonesi di Riina),sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Catania. Cerbo,attualmente ai domiciliari, è imputato per associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta. Il provvedimento di confisca,emesso dal Tribunale di Catania, riguarda 8 ...

Mafia - Dia sequestra beni per 1 milione : 7.03 Dall'alba la Dia di Catania sta eseguendo due decreti di sequestro di beni emessi dal Tribunale di Catania nei confronti di esponenti di spicco del clan Trigila, operante nel territorio di Noto (SR). Il valore dei beni mobili e immobili, e delle somme di denaro sottoposte a sequestro, è stimato in oltre un milione di euro.

Mafia - sequestrati beni per mezzo milione a eredi boss Agate : Trapani, askanews, - La Direzione investigativa antiMafia di Trapani ha sequestrato beni per circa mezzo milione di euro ai figli e alla moglie del boss mafioso di Mazara del Vallo Mariano Agate,

Mafia - sequestro beni per 21 milioni di euro a presunto boss palermitano : Mafia, sequestro beni per 21 milioni di euro a presunto boss palermitano Collegati a un sorvegliato speciale c'erano tre imprese, oltre che 66 immobili (fra cui una villa con piscina, appartamenti e terreni), 19 auto, 36 rapporti bancari e 5 polizze vita

Sequestro beni ai Casalesi - Salvini twitta : la Mafia mi fa schifo : Napoli,, askanews, - Ci sono voluti due giorni perché gli uomini della polizia di Caserta eseguissero il decreto di Sequestro preventivo di beni proposto dalla Direzione Nazionale Antimafia nei ...

Sergio Costa - il ministro sui beni frutto di delitti ambientali : “Sequestrarli come avviene per quelli legati a reati di Mafia” : Sequestrare i beni frutto di reati ambientali, come avviene con quelli della mafia. È la proposta avanzata oggi dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenuto nella trasmissione Fuori Tg, di Rai Tre. Colpire i redditi frutto di reati ambientali “è un obiettivo“, ha detto il ministro riferendosi alla legge del 2015 sui delitti ambientali: “Non basta punire ma bisogna prendere a chi ha commesso questi reati, con la stessa ...

Mafia a Ostia - sequestrati ai fratelli Fasciani beni per oltre 18 milioni : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal locale Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della ...