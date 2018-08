Madonna di Medjugorje Messaggio del 1 agosto 2018 | “siate miei testimoni di pace”

Madonna DI MEDJUGORJE/ Il messaggio del 25 luglio 2018 : “vivete il Paradiso qui sulla Terra e seguite Dio” : messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE , oggi 25 giugno 2018 : l'attesa dei pellegrini e le nuove apparizioni, "Tramite me cercate e pregate Dio". Il Vescovo Hoser inizia la sua missione.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 20:50:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 luglio 2018 : inviato del Papa - “fedeli qui per incontrare la Madre di Dio” : Messaggio della Madonna di Medjugorje , oggi 25 giugno 2018 : l'attesa dei pellegrini e le nuove apparizioni, "Tramite me cercate e pregate Dio". Il Vescovo Hoser inizia la sua missione.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Madonna DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 luglio 2018 : la pace e la conversione nella famiglia : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE , oggi 25 giugno 2018 : l'attesa dei pellegrini e le nuove apparizioni, "Tramite me cercate e pregate Dio". Il Vescovo Hoser inizia la sua missione.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:05:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 luglio 2018 : “tramite me cercate e pregate Dio” : Messaggio della Madonna di Medjugorje , oggi 25 giugno 2018 : l'attesa dei pellegrini e le nuove apparizioni, "Tramite me cercate e pregate Dio". Il Vescovo Hoser inizia la sua missione.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 05:18:00 GMT)

Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje oggi 2 luglio 2018 : Nell' Ultimo messaggio dato dalla Madonna di Medjugorje alla veggente Mirjiana, la Madonna ci chiede di scegliere per la verità nella nostra vita. Spesso la vita ci allontana dal bene, nostro compito è recuperare...

Madonna DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 2 luglio 2018 : "senza amore non potete accettare Mio Figlio" : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE , oggi 2 luglio 2018 l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo: la preghiera e la richiesta di conversione.

Madonna DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 2 luglio 2018 : “senza amore non potete accettare Mio Figlio” : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE , oggi 2 luglio 2018 l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo: la preghiera e la richiesta di conversione per tutti i pellegrini(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 luglio 2018 : l’apparizione a Ivanka - “Figlioli pregate!” : Messaggio della Madonna di Medjugorje , oggi 2 luglio 2018 l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo: la preghiera e la richiesta di conversione per tutti i pellegrini(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 05:29:00 GMT)

Madonna DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 giugno 2018 : “Dio è misericordioso e vi ama tutti” : Il Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE di oggi 25 giugno 2018 : l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Madonna di Medjugorje - Messaggio 25 gennaio 2018/ La Marcia della Pace e la “speranza in Dio” : Il Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 giugno 2018 : l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Madonna DI MEDJUGORJE/ Verso il messaggio del 25 giugno 2018 : “la preghiera genera miracoli nel mondo” : Il messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE di oggi 25 giugno 2018 : l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:07:00 GMT)

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 25 giugno 2018 : l’anniversario delle apparizioni di Maria : Il Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 giugno 2018 : l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 05:40:00 GMT)

Apparizione - Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje 2 giugno 2018 : In questo messaggio la Mamma Celeste ci esorta: amare il prossimo vuol dire anche desiderare la conversione della sua anima. Non sempre è un desiderio automatico, non sempre si pensa a questo bene. L'egoismo, le frivolezze portano spesso...