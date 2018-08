Ma le uova non fanno male se colpiscono le Sentinelle

Situazione Bari - non solo Lotito in corsa per costituire la nuova società : spunta anche De Laurentiis : Nella corsa alla presidenza del nuovo Bari non c’è solo Claudio Lotito, anche Aurelio De Laurentiis avrebbe preso informazioni sulla vicenda Non solo Claudio Lotito, pare esserci anche Aurelio De Laurentiis in corsa per costituire il nuovo Bari. La vecchia società infatti non si è iscritta al prossimo campionato di serie B, dunque l’ipotesi più vicina è quella della ripartenza dalla serie D. Secondo quanto riportato dalla ...

Mattarella : «I migranti sono la nuova schiavitù - non si può guardare altrove» : In occasione della Giornata mondiale contro la Tratta di esseri umani, le parole del presidente della Repubblica

Mattarella : “I migranti sono la nuova schiavitù - non si può guardare altrove” : «La schiavitù ha rappresentato una delle maggiori vergogne dell’umanità. Oggi, Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani ci impone di ribadire la condanna e la battaglia contro ogni forma di schiavitù, vecchia e nuova». Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ponendo l’accento sul fatto che «terreno agevole per queste...

Poliziotto spara a un giovane straniero a Porta Nuova. Ferito - non è in pericolo di vita : Un giovane straniero è stato Ferito all'addome da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia. Il fatto accaduto questa sera, 29 luglio, nella stazione Porta Nuova di Torino. Il giovane era ...

Il Papa sui migranti/ "La loro tratta è nuova schiavitù - non restiamo spettatori”. Le parole all’Angelus : Il Papa sui migranti: "La loro tratta è nuova schiavitù, non restiamo spettatori”. Le parole all’Angelus in piazza San Pietro di poco fa, in vista della giornata contro la tratta(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:05:00 GMT)

L'Ama non c'è - la nuova video-parodia di Federico Saliola sulle note del successo di Nek : ' Laura non c'è ' cantava Nek al festival di Sanremo nel 1997, più di venti anni fa. Oggi, invece, Federico Saliola attore e speaker radiofonico, proprio sulle note del successo sanremese si esibisce ...

La nuova offerta Iliad da 6 - 99 euro non include il trasferimento di chiamata : Il trasferimento di chiamata non rientra fra i servizi inclusi nella nuova offerta Iliad da 6,99 euro al mese. A differenza del piano tariffario con cui ha esordito, l'operatore francese fa pagare l'opzione in questione inserendone i prezzi relativi nella brochure prezzi della stessa purtroppo per chi utilizza spesso la deviazione delle chiamate su un proprio numero terzo. L'articolo La nuova offerta Iliad da 6,99 euro non include il ...

Scuola - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

Non smette di perseguitare la ex moglie : nuovamente arrestato : FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto in esecuzione all'ordinanza di revoca del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona ...

La nuova sfida in bici di Piasini : «A cinquant'anni la vita non è finita» : ... tra l'altro che l'intenzione originaria di Dario Piasini era quella di pedalare verso Almaty già da Kiev , punto di arrivo nel 2015, e non da Rostov, ma la turbolenta situazione politica in Ucraina ...

Non solo Mara Venier - a Domenica In tornerà un grande assente : tutte le novità della nuova edizione : Cominciano finalmente a trapelare alcuni indizi sulla nuova versione di Domenica In targata Mara Venier. Per diverso tempo si era rumoreggiato che al fianco della mitica Zia Mara ci fosse Cristiano ...

Torino - gli acquisti non arrivano - anzi… nuova cessione in vista! : Torino alle prese con un calciomercato avaro di soddisfazioni sino ad ora, il ds Petrachi costretto a lavorare con un budget limitato In casa Torino il calciomercato sembra essere a dir poco fermo. Nulla si muove in entrata per i granata, con i tifosi un po’ preoccupati dato il rafforzarsi delle altre squadre d’alta classifica. Nel frattempo, in attesa dei colpi granata, potrebbe esserci una cessione in casa Torino, quella di ...

Massimo Tononi presidente - Fabrizio Palermo a.d.. Nasce la nuova Cdp : L'assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti ha nominato oggi il nuovo Cda per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Lo riferisce una nota. Si chiude così la lunga querelle che ha portato alla definizione delle nomine all'interno della Cassa, a seguito di un approfondito dibattito interno al Governo. Nasce la nuova Cdp, con un presidente espressione delle Fondazioni bancarie, un a.d. sostenuto soprattutto da Luigi Di Maio e dai 5 ...