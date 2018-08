L' ultima trovata per l' accoglienza | un rifugiato a tavola

ilgiornale

(Di giovedì 2 agosto 2018) A Pistoia le stanno tentando proprio tutte per cercare di favorire l"integrazione fra cittadini autoctoni e richidenti asilo, in barba agli italiani che, prima di pensare all"ed al reciproco scambio di usi e costumi, chiedono disperatamente più sicurezza nelle strade e nelle proprie case. Ma niente, per le associazioni pro-migranti al primo posto rimangono la lotta al pregiudizio ed il conseguente abbattimento delle barriere culturali che separano i popoli.Arriva così la proposta "Aprite le porte" presentata dalla cooperativa pistoiese Incontro, che chiama le famiglie a spalancare l"uscio di casa ed invitare un migrante a pranzo."L'iniziativa nasce per combattere la chiusura, la paura e la diffidenza" spiega la cooperativa, come riportato da "La Nazione". "Ed è un"occasione unica per abbattere i pregiudizi e incontrare faccia a faccia i migranti ospitati sul territorio, per ...