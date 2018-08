Lotta | Frank Chamizo indemoniato | il migliore al Mondo | numero 1 nel ranking! L’italiano

Lotta - Yasar Dogu 2018 : Frank Chamizo sensazionale! Sconfitto Jordan Burroughs al termine di un’autentica battaglia : Sensazionale Frank Chamizo! Il fuoriclasse italo-cubano ha Sconfitto il fuoriclasse statunitense Jordan Burroughs nella finale della categoria -74 kg in occasione del trofeo internazionale Yasar Dogu a Istanbul, in Turchia. Chamizo si è preso la rivincita dopo la beffarda sconfitta incassata nella sfida “amichevole” del Beat The Streets a New York, primo confronto ufficiale tra i due colossi della Lotta libera, in cui l’azzurro aveva a ...

Lotta - Yasar Dogu 2018 : Frank Chamizo e Jordan Burroughs - torna la grande sfida! I due fenomeni approdano in finale : La grande sfida si rinnova. Il torneo internazionale Yasar Dogu, a Istanbul (Turchia), è l’occasione per un nuovo scontro tra titani tra Frank Chamizo e Jordan Burroughs, i due più straordinari interpreti della Lotta libera che gareggeranno alle ore 16.30 nella finale della categoria -74 kg in un match che, oltre all’onore di salire sul gradino più alto del podio, vale anche un’importante iniezione di fiducia in vista dei ...

Lotta - l’Italia non è più solo Frank Chamizo. Giovani azzurri crescono a suon di risultati : Il movimento italiano della Lotta c’è e sta crescendo nel numero e nei risultati. Non solo l’immenso Frank Chamizo, l’italo-cubano specialista della Lotta libera, ma anche una nidiata di altri Giovani che in futuro potranno farci arrivare lontano. Su tutti la grande sorpresa di Tarragona Simone Innattoni, classe 1997. Il suo argento nei -97 kg in terra di Spagna è arrivato in maniera inaspettata e ha impressionato per la ...

Lotta - Frank Chamizo : “Fondamentale l’oro ai Giochi del Mediterraneo per cominciare a pensare a Tokyo 2020” : Dopo due ori mondiali e due europei arriva anche quello ai Giochi del Mediterraneo per Frank Chamizo. A Tarragona la stella della Lotta in stile libero italiana non ha tradito le aspettative ed è andato a trionfare dominando in lungo e in largo nella sua categoria, quella dei 74 chilogrammi. Nel post gara l’italo cubano si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. “Sono strafelice per questa vittoria. Non si deve sottovalutare mai ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Frank Chamizo CORSARO del Mare Nostrum! Vittoria mai in discussione - apoteosi totale! : L’Italia s’è desta. Frank Chamizo conquista una strepitosa medaglia d’oro nella Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, e si conferma il più grande interprete nella storia dello stile libero del nuovo millennio nel Bel Paese. L’italo-cubano non ha lasciato scampo all’egiziano Samy Moustafa nella finale della categoria -74, demolendolo con un perentorio 2-9 che conferma lo straordinario impeto ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : GLADIATORI D’ITALIA! Frank Chamizo non tradisce - sorpresa Iannattoni! Due azzurri in finale per l’oro! : Italia divina nella Lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Frank Chamizo e Simone Iannattoni hanno conquistato l’accesso alla finale nello stile libero e domani, martedì 26 giugno, andranno a caccia della medaglia d’oro. Un percorso sensazionale quello di Chamizo, che ha demolito il matese Galea, sconfitto 10-0 al primo turno, per poi approfittare del forfait del greco Binenmpaoum che gli ha spianato la strada ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : Frank Chamizo e Simone Iannattoni in semifinale nello stile libero! Ignazio Sanfilippo in finale per il bronzo : Grande Italia nella seconda giornata di gare dedicate alla Lotta in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Ben tre italiani si giocheranno le medaglie per dare linfa ad un gruppo partito col piede sbagliato, ma ripresosi per strada fino ad ergersi ai massimi livelli nelle gare odierne. Ignazio Sanfilippo è in finale per il bronzo nella categoria -67 kg della Lotta greco-romana e si giocherà una medaglia stasera ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Frank Chamizo favoritissimo per l’oro : Quattordici italiani a caccia del podio ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna, dove tra domenica 24 e mercoledì 27 giugno andranno in scena le gare di Lotta. Cinque categorie di Lotta femminile e greco-romana e quattro di Lotta libera vedranno impegnati i migliori atleti del panorama internazionale, tra cui spicca la presenza di un italiano per ogni categoria di peso. Un gruppo giovane e ricco di talento, che inclde tanti ...