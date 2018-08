LOREDANA LECCISO | ROMINA NON COSTRINGA AL BANO A CANTARE Ma davvero il

LOREDANA LECCISO torna a Cellino da Albano (e Romina)? : Il triangolo che lega Albano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power pare destinato a stringersi ancora di più. Lui, lei e l'altra, come i protagonisti di una classica commedia all'italiana, starebbero trascorrendo le ferie estive nella tenuta pugliese di Cellino San Marco, dimora del cantante.A riportarlo è il settimanale Nuovo, che ha reso noto che nel grande maniero di campagna dei Carrisi sarebbero arrivati anche Yari, Romina Jr e ...

Al Bano e Romina più vicini : la risposta di LOREDANA Lecciso : Romina Power e Al Bano insieme? Loredana Lecciso serena Qualche giorno fa Al Bano e Romina Power sono stati sorpresi insieme al matrimonio d’oro di Ernesto e Ivana Pellegrini. I due artisti hanno anche cantato per la coppia felice, mostrando un incredibile feeling, che ha fatto pensare subito a tutti gli invitati che possa essere tornato ad ardere tra loro la fiamma dell’amore. Ma non è finita qua perchè Al Bano è stato anche ...

Al Bano e Romina ancora insieme. LOREDANA LECCISO replica su Instagram : Loredana Lecciso non tace più. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato due selfie: frasi sofisticate e foto in costume che scatenano i fan. Mentre Al Bano e Romina Power vivono la loro estate di gloria, la showgirl si è rifugiata in Sardegna dall’amica Francesca Pascale dove per un po’ è sparita dalle scene. Poi, a pochi giorni dal bacio tra l’ex compagno e la Power, ha deciso di rompere il silenzio e farsi nuovamente ...

Al Bano e Romina - dopo il bacio LOREDANA LECCISO resta in silenzio : Al Bano e Romina Power hanno riacceso le speranze di un ritorno di fiamma dopo il bacio che si sono dati sul palco di Genova durante un concerto. I due sono apparsi molto vicini e in grande sintonia, anche se dopo l’esibizione hanno preso strade diverse a causa dei loro impegni professionali. Al Bano è andato a Faenza per un’altra serata canora, mentre Romina è volata in Puglia dove ha celebrato l’estate con una foto in bikini ...

LOREDANA LECCISO tace su Instagram : in fuga dopo l’addio ad Al Bano : Loredana Lecciso è sparita. dopo aver dichiarato ancora una volta di voler bene ad Al Bano, si è chiusa nel più stretto riserbo. L’ultimo post sul suo profilo Instagram risale al 23 giugno. La showgirl aveva pubblicato una sua foto nel salotto di casa e commentava così: “La tua mente risponderà a più domande se impari a rilassarti e ad aspettare le risposte. (William S. Burroughs)”. Può essere che abbia preso in parola questa ...

Al Bano - sempre in contatto con LOREDANA LECCISO e Romina Power : Al Bano ha svelato qual è il suo vero rapporto con Loredana Lecciso e Romina Power. L’occasione è la presentazione a Nardò, in Puglia, del suo libro, L’origine del mio mondo: Madre mia, dedicato alla mamma Jolanda, oggi 95enne. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno online, il cantante ha chiarito che è sempre in contatto con Loredana e Romina: Romina e Loredana? Sono le madri dei miei sei figli, le sento ogni giorno e le vedo ...

LOREDANA LECCISO : “Sono fortunata ad avere Francesca Pascale come amica - mi fa felice” : Al Bano sposerà di nuovo Romina? “Lo escluderei, ma non entro nel merito”. A dare questa risposta a una domanda che sta circolando sui social è Loredana Lecciso, intervenuta a Un giorno da Pecora, la trasmissione di Rai RadioUno condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La ex compagna del cantante di Cellino ha aggiunto: “Sono single ma con tanto affetto per Al Bano, sempre, il mio affetto per lui rimarrà, ci vogliamo ...

