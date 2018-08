L' ora di Greg | Dotto e Scozzoli

Elisabetta Gregoraci si allena (con Photoshop) : Tra una posa forte e una forzata, spesso il confine è sottile. E lo sa bene Elisabetta Gregoraci, alle prese con le critiche dei fan su Instagram. Il 30 luglio ha postato in anteprima il look scelto per condurre Battiti Live. Un abito di paillettes monospalla capace di evidenziare il suo fisico statuario e le belle gambe scolpite. Ma i follower si sono concentrati su altri dettagli. LEGGI ANCHEElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, insieme per ...

Elisabetta Gregoraci : età - altezza - peso - figlio - e la verità sulla rottura con Briatore : Elisabetta Gregoraci ritorna in TV e lo fa al fianco di Alan Palmieri. Per tutto il mese di agosto 2018, infatti, la bella ex velina di Striscia La Notizia sarà protagonista su ItaliaUno: toccherà lei, infatti, condurre Battiti Live. Come accade da sedici anni a questa parte, del resto, questa kermesse coinvolgerà alcune zone del Meridione portando la musica italiana nelle principali piazze. Si parte oggi, giovedì 2 agosto, da Ostuni. Poi ci ...

ELISABETTA GREGoraCI/ "Mi sono sentita a casa fin dal primo giorno" (Battiti Live 2018) : ELISABETTA GREGORACI conduce la seconda edizione di Battiti Live, evento musicale in onda questa sera su Italia 1. La soddisfazione e l'entusiasmo dell'ex moglie di Flavio Briatore.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:20:00 GMT)

#BattitiLive – Prima puntata del 02/08/2018 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. : Italia 1 raccoglie il testimone musicale da Canale 5 e dal suo Wind Summer Festival e, per tutto il mese di agosto, trasmetterà Battiti Live, l’evento musicale più importante realizzato da Radionorba e Telenorba, le due emittenti locali più conosciute del Sud Italia. Ancora una volta, alla guida della manifestazione ci saranno Alan Palmieri, conduttore dal 2003, ed Elisabetta Gregoraci. Questa sera, alle 21:20, andrà in onda la Prima ...

Gregoraci chi? Flavio Briatore con la top model internazionale - la foto che fa rosicare Eli : Stavolta è Flavio Briatore che dice: 'Gregoraci chi?'. Motivo: la sua ex, la top model tedesca Heidi Klum, con cui ha una figlia, pubblica una foto insieme a Briatore. I due sono sorridenti. E già ...

Bikini Vip : Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis dominano l'estate : Estate 2018, mare e Bikini in primo piano per le Vip più amate e seguite attraverso le piattaforme social. l'estate ha preso il via e anche i profili Instagram si tingono di azzurro e di oro, i ...

Elisabetta Gregoraci - sensuale e materna con il figlio in Sardegna (FOTO) : Ecco alcuni scatti della bellissima Elisabetta Gregoraci insieme al figlio! Fonte: http://www.tgcom24.mediaset.it/people/foto/Elisabetta-Gregoraci-sensuale-e-materna-in-Sardegna_3089729-2018.shtml L'articolo Elisabetta Gregoraci, sensuale e materna con il figlio in Sardegna (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Elisabetta Gregoraci/ Grande Fratello Vip sì o no? Prima dell’autunno si gode l’estate in Sardegna : Elisabetta Gregoraci parla del suo futuro lavorativo: sul Grande Fratello Vip deciderà da sola, ma per lei ci sono tante offerte lavorative. Autunno impegnato per la showgirl?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:15:00 GMT)

Elisabetta Gregoraci sto ricevendo tante proposte per il mio futuro : La presentatrice Elisabetta Gregoraci ha le idee molto chiare sul suo futuro, ci dovrebbe essere la sua partecipazione come concorrente alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip” e tante altre novità.. «Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive» ha dichiarato la Gregoraci in un’intervista che verrà pubblicata sul settimanale “Oggi”. «Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio ...

