Lo Stato Sociale ' spacca' al Filagosto FOTO e VIDEO

Se a Bologna per il Pd la canzone dello Stato Sociale dà un messaggio sbagliato : La canzone "Una vita in vacanza" del gruppo emiliano Lo Stato sociale? Secondo la consigliera comunale del Pd a Bologna Raffaella Santi Casali veicola un messaggio sbagliato da "figli di papà". La Santi ha messo nel mirino la scelta dell'amministrazione di centrosinistra del capoluogo felsineo di coinvolgere la band arrivata seconda all'ultima edizione del Festival di Sanremo in un progetto dedicato ai Neet, i giovani under 25 che non studiano e ...

Lo Stato Sociale nella colonna sonora di Romolo+Giuly : tutti i dettagli della collaborazione : Lo Stato Sociale nella colonna sonora di Romolo+Giuly. Questa l'indiscrezione che riporta TvZoom, dopo l'incontro del gruppo di Lodo Guenzi all'ultima edizione di Giffoni Film Festival. Il tema principale è individuato in Il paese dell'amore, completamente dedicato all'Italia e nel perfetto stile del gruppo bolognese. Continua quindi il successo della band emersa prepotentemente dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Una vita in ...

Lo Stato Sociale : «Non andiamo in vacanza - restiamo indie». E fanno un appello a Il Canal : «Vieni a suonare con noi» : Una vita in vacanza. La canzone è tormentone, ma Lo Stato Sociale, di vacanza non ne vuole sapere. Nessuna pausa per il collettivo bolognese che da dopo Sanremo è in giro per l'Italia tra concerti, ...

Gli ospiti de Il tempo delle donne 2018 da Lo Stato Sociale a De Gregori e Gabbani : Torna a Milano Il tempo delle donne. La nuova edizione è in programma per tre giorni a settembre, 7, 8, 9 settembre 2018. Il tema di questa edizione sarà La felicità adesso e, come ogni anno, tantissimi sono gli ospiti attesi agli eventi, più di 100, alcuni appartenenti al mondo della musica. Tra questi, segnaliamo la presenza di Dolcenera, Francesco De Gregori, Francesco Gabbani, Lo Stato Sociale e Motta, attesi nei tre giorni di Festival a ...

Bagno di folla per Lo Stato Sociale con Luca Carboni e The Jackal in Piazza del Popolo a Roma con Facile (video) : Grande accoglienza per Lo Stato Sociale con Luca Carboni in Piazza del Popolo a Roma per il Wind Summer Festival 2018 con Facile, il brano che la band ha inciso col cantautore bolognese. Per la prima volta Lo Stato Sociale ha calcato il palco della kermesse di Canale5, ospite della terza puntata dello show in onda il 19 luglio. "Abbiamo inciso un brano molto balneare con un amico" ha annunciato Lodo Guenzi sul palco di Piazza del Popolo ...

Lo Stato Sociale e Luca Carboni/ “Facile” è la canzone estiva - ma la collaborazione è davvero vincente? : Lo stato sociale torna sul palco di Piazza del Popolo con 'Facile', il secondo estratto dall'album 'Primati' cantata al fianco di Luca Carboni (video del singolo).(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:28:00 GMT)

Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta : Lo Stato Sociale feat. Luca Carboni : [live_placement]Wind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018: anticipazioniprosegui la letturaWind Summer Festival terza puntata 19 luglio 2018 diretta: Lo Stato Sociale feat. Luca Carboni pubblicato su TVBlog.it 19 luglio 2018 21:29.

Musicastelle - la "prima" in Valle per Lo Stato Sociale : "Promettiamo un bellissimo live" : ... che per godere dei concerti spesso devono raggiungere luoghi non convenzionali , ma soprattutto per le band che si esibiscono: a loro è chiesto di adattarsi e creare spettacoli all'altezza delle ...

Nuovo tour de Lo Stato Sociale per l’estate 2018 con concerti gratuiti in tutta Italia dal 22 luglio : date e città : Un Nuovo tour de Lo Stato Sociale attraverserà l'Italia quest'estate dopo il primo vero tour della band che si è concluso a metà luglio. Lodo Guenzi e compagni, reduci dalla tournée nei club e nelle piazze che li ha portati a debuttare sul palco del Postepay Rock in Roma 2018, hanno annunciato un ricco calendario di date tra festival musicali e arene all'aperto per i mesi di luglio, agosto e settembre. Una serie di date gratuite, per ...

LO Stato Sociale E LUCA CARBONI/ Video - sul palco con 'Facile' per stupire (Wind Summer Festival 2018) : Lo STATO SOCIALE torna sul palco di Piazza del Popolo con 'Facile', il secondo estratto dall'album 'Primati' cantata al fianco di LUCA CARBONI (Video del singolo).(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:37:00 GMT)

Il desiderio di Luca Carboni sull’inno del Bologna con Cremonini e Lo Stato Sociale : Il prossimo inno del Bologna Football Club potrebbe portare la firma di Luca Carboni, Cesare Cremonini e Lo Stato Sociale. Per ora è solo un desiderio, che Carboni ha espresso nel corso di un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino in previsione del concerto della prossima settimana. Sabato 21 luglio alle ore 21.30, Luca Carboni si esibirà in Piazza San Giacomo a Pinzolo per un concerto gratuito aperto al pubblico. L'evento avrà luogo ...

Orari e scaletta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018 il 13 luglio - come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle : Venerdì 13 luglio è la volta de Lo Stato Sociale al Rock in Roma 2018: la kermesse dell'estate capitolina ospita la band di Lodo Guenzi sul suo palco principale, quello dell'Ipppdromo delle Capannelle. Dopo l'exploit sanremese continua con successo il tour estivo de Lo Stato Sociale, che è partito lo scorso 8 giugno al Carroponte di Milano e ora sbarca a Roma prima dall'ultima tappa a Bari. Questa la scaletta de Lo Stato Sociale realizzata ...