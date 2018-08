Lo smart speaker identico a Hal 9000 di 2001 | Odissea nello Spazio

wired

(Di giovedì 2 agosto 2018) Potrebbe guadagnarsi un posto come l’altoparlante più inquietante della storia, ma i fan dinon potranno non adorarlo: è la replica in formatodel computer Hal, l’intelligenza artificiale al controllo della Discovery One divenuta famosa per il suo diverbio con il comandante David Bowman. L’aggeggio è stato realizzato da Master Replicas Group, società specializzata nel creare oggettistica ispirata ad oggetti di scena famosi e diventati iconici nel tempo, che dopo averlo annunciato mesi fa ne ha finalmente messo in vendita due versioni sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo. La prima è HalBluetoothEdition, che in realtà, pur avendo le fattezze delle onnipresenti console del computer di, non è unoma un semplice altoparlante bluetooth da collegare eventualmente ad altri gadget con assistente ...