Lo scrittore Nascimbeni | Due fascisti mi hanno aggredito a Milano Gridavano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Un'aggressione neofascista sotto la propria casa, a. A denunciarla è il cantautore eEnricoche, su Facebook, ha raccontato i particolari. "Uno dei dueche misulla porta di casa mi ha tirato una coltellata al viso che per reazione istintiva ho parato con un braccio che ovviamente ha un taglio non grave. Non grave davvero. Se ne sono scappati via dicendomi 'sporco comunista di merda'", scrive. L'aggressione è avvenuta il primo agosto.Il racconto continua: quando i due sono aggressori sono andati via loè tornato a casa e, dopo essersi ripreso, ha avvertito le forze dell'ordine. "Mi sono ripigliato un po' e ho chiamato i Carabinieri (e ne sono arrivati tanti) ed è arrivata una ambulanza. Una paramedica mi ha medicato e poi sono andato con i CC in caserma", si legge nel post.Enrico, ...