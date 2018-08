Lo scrittore Nascimbeni denuncia su Fb | ' Aggredito con un coltello | mi hanno urlato

Lo scrittore Nascimbeni : "Due fascisti mi hanno aggredito a Milano. Gridavano : 'sporco comunista'" : Un'aggressione neofascista sotto la propria casa, a Milano. A denunciarla è il cantautore e scrittore Enrico Nascimbeni che, su Facebook, ha raccontato i particolari. "Uno dei due fascisti che mi hanno aggredito sulla porta di casa mi ha tirato una coltellata al viso che per reazione istintiva ho parato con un braccio che ovviamente ha un taglio non grave. Non grave davvero. Se ne sono scappati via dicendomi 'sporco comunista di ...