Livorno | cariche della polizia per lo striscione anti-partiti Nogarin | “Reazione fuori

(Di giovedì 2 agosto 2018) Tensione trae antagonisti a, culminata in una carica da parte dei poliziotti nei confronti dei militche avevano esposto sulla facciata di un palazzo unocontro il Pd, la Lega e il M5s poco prima che si svolgesse la cerimonia di apertura di “Effetto Venezia”. Nei tafferugli, sostiene la questura, il vicario del questore ha riportato la frattura del polso mentre altri 4 poliziotti sono ricorsi alle cure per contusioni varie. Stando alla ricostruzione, il tutto sarebbe avvenuto attorno all’una quando un centinaio di antagonisti si sono nuovamente opposti alla richiesta di rimuovere lo, lungo trenta metri e con scritto: “Effetto Pd e Lega-5Stelle, 11 aggressioni in 50 giorni: il vostro razzismo è emergenza. Il vero cambiamento: casa, lavoro e reddito per tutti. Lega illegale”. A quel punto i poliziotti hanno ...