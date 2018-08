LIVE Ciclismo su pista | Europei 2018 in DIRETTA | l’Italia insegue le medaglie negli

oasport

: European Championships, Day 1 Il nostro quartetto è fortissimo ??????? LIVE alle 19:30 su Eurosport 1 ed… - Eurosport_IT : European Championships, Day 1 Il nostro quartetto è fortissimo ??????? LIVE alle 19:30 su Eurosport 1 ed… - filippo898 : RT @Eurosport_IT: European Championships, Day 1 Il nostro quartetto è fortissimo ??????? LIVE alle 19:30 su Eurosport 1 ed - flamminiog : RT @Eurosport_IT: European Championships, Day 1 Il nostro quartetto è fortissimo ??????? LIVE alle 19:30 su Eurosport 1 ed -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata deglidisudi Glasgow (Gran Bretagna). Oggi al Sir Chris Hoy Velodrome si svolgeranno subito due gare fondamentali per, le qualificazioni dell’inseguimento a squadre. Per i nostri quartetti l’obiettivo sarà quello di centrare le semifinali e bisognerà quindi subito dare il massimo per fare uno dei primi quattro tempi. Al femminile,, campione in carica, schiererà Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi, mentre al maschile il quartetto sarà formato da Liam Bertazzo, Michele Scartezzini, Filippo Ganna e Francesco Lamon. OASport vi propone ladella prima giornata deglidisu: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 19.45. Buon divertimento! (Foto: Twitter ...