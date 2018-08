LIVE Bonucci alla Juventus | il difensore atterrato in Italia Oggi visite mediche al

news.superscommesse

: #Calciomercato | #Juventus, #Bonucci atteso già domani a Torino: tutti gli aggiornamenti LIVE ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Bonucci atteso già domani a Torino: tutti gli aggiornamenti LIVE ? - DiMarzio : #Calciomercato | LIVE - #Marotta a Casa #Milan ??? Tutti gli aggiornamenti sulla maxi operazione #Juventus-Milan ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #Higuain lascia la Continassa: ora la partenza per Milano. Tutte le immagini ??? -

(Di giovedì 2 agosto 2018), la cronaca di domenica 29 luglio 10:45, Caldara può far saltare-Juve. Ormai non è più un mistero: Maurizio Sarri gradirebbe avere in rosa Mattia Caldara . Il fatto, però, è ...