L' Italia al Motocross delle Nazioni Europee

Motocross delle Nazioni Europee - si ritorna in Polonia : presentate le squadre Italiane : L’Italia sarà grande protagonista della rassegna continentale di Motocross al via a Danzica (Polonia): la composizione della squadra maschile e femminile Nel 2017 il Motocross delle Nazioni Europee andò in scena sulla pista di Danzica, in Polonia. Il 9 settembre lo stesso tracciato ospiterà nuovamente la competizione in cui l’Italia è sempre stata grande protagonista. Successivamente all’en plein del 2015 ad Arco di Trento, quando la ...

Motocross - Finali del Campionato Italiano Junior classe 125cc : Guadagnini dominatore a Ponte a Egola : Mattia Guadagnini imprendibile nella prima tappa delle Finali del Campionato Italiano Motocross Junior 2018 classe 125cc Il Crossodromo Santa Barbara di Ponte a Egola (PI) ha ospitato nel fine settmana del 23-24 giugno il primo di tre round delle Finali del Campionato Italiano Motocross Junior 2018 con i cinque Talenti Azzurri FMI in evidenza. Reduce dai successi nell’EMX125, Mattia Guadagnini ha monopolizzato la scena nella 125cc ...

Motocross - Cairoli in Italia per accorciare le distanze : Anche in Francia Jeffrey Herlings ha dimostrato, con l'ennesima doppietta della stagione, la sua supremazia totale nei confronti degli altri piloti in pista in questo campionato MXGP. Tutti troppo ...