Lira turca in balia delle zuffe commerciali

Turchia : banca centrale conferma tassi al 17 - 75% - deluse attese. Sotto pressione Lira turca : Mossa a sorpresa da parte della banca centrale turca che contrariamente alle attese del mercato non entra in azione sul fronte tassi . L'istituto di Ankara ha infatti deciso di conferma re il tasso di ...

Presidenziali Turchia : trionfa Erdogan - vola la Lira turca : La priorità per il nuovo esecutivo sarà l'economia, dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20% del suo valore. Positiva la reazione della lira turca : questa mattina la ...

Lira turca e peso argentino - due valute emergenti travolte dalla crisi di fiducia : Ad Ankara, invece, si ostenta la mancata volontà di andare incontro agli investitori, con Erdogan a minacciare finanche la co-gestione della politica monetaria, pur di non alzare i tassi. L'Argentina ...

Lira turca in caduta libera : perchè sta crollando? : Questo tipo di politica, però, che ha fatto decollare l'economia turca, adesso la sta facendo crollare. La pericolosa situazione economica turca non fa ben sperare Erdogan per quel che riguarda le ...