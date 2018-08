L’ira del parroco contro preti pedofili | “Se avete bisogno al limite fatelo con un

Facebook ha cancellato 32 account sospettando che fossero delL’ira - la “fabbrica di troll” russi : Martedì Facebook ha rimosso 32 pagine di Facebook e account da Instagram sospettati di essere collegati alla Internet Research Agency (IRA), l’organizzazione russa nota come “fabbrica di troll” e accusata di avere interferito nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi The post Facebook ha cancellato 32 account sospettando che fossero dell’IRA, la “fabbrica di troll” russi appeared first on Il Post.

Usa - Trump avverte il presidente delL’iran Rouhani : «Fate attenzione» : «Fate attenzione». Si chiude così un duro messaggio rivolto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al suo omologo iraniano, Hassan Rouhani. «Non minacciare mai più gli Stati...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : un morto e diversi feriti. L’aggressore “è delL’iran”. : I fatti a Lubecca. L'uomo avrebbe cominciato a colpire passeggeri a casi. Durante la fuga, è stato arrestato. I media tedeschi riferiscono che si tratta di un uomo sulla trentina proveniente dall'Iran.Continua a leggere

Ministro Tria : presto in arrivo la modifica delL'irap : In audizione al Senato, il Ministro dell'Economia – Giovanni Tria – ha annunciato, tra le altre cose, anche una modifica dell'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive. Un'imposta che non è mai entrata nella grazie del Ministro, oltre che in quelle dei contribuenti. Tria ne ha quindi annunciato modifiche ieri, in un disegno più ampio di riforma del fisco allo studio.

Nel sud delL'iraq si protesta contro il governo centrale - almeno una persona è stata uccisa negli scontri con la polizia : Da una settimana nel sud dell'Iraq ci sono proteste contro il pessimo livello dei servizi offerti dal governo iracheno ai suoi cittadini, tra cui la scarsità di acqua potabile e di elettricità, l'elevato inquinamento e il persistente problema della disoccupazione.

60 anni fa l’uccisione dell’ultimo re delL’iraq. Che ne sarebbe stato del Paese con la monarchia? : «Colpo di stato dei militari in Irak. Uccisi il reggente e il capo del governo. Proclamata una repubblica alleata di Nasser». Questo era il titolo a tutta pagina de La Stampa di 60 anni fa. Il quotidiano, allora diretto da Giulio De Benedetti, dedicava tutti gli articoli della prima di quel 15 luglio del 1958 alla fine della monarchia irachena. In...

Marco Liorni/ Rapporti tesi in Rai? Escluso da L'eredità e Reazione a Catena : "Temete L'ira del mite!" : Il conduttore Rai, Marco Liorni, è stato Escluso dalla conduzione de L'eredità e di Reazione a Catena. Terrà le redini di un programma il sabato pomeriggio, ma non è soddisfatto

Portogallo neutralizzato - il capolavoro delL’iran dal finale amaro : ma non basta una ‘Trivela’ a sporcare un pari che sa di riscatto : Cristiano Ronaldo neutralizzato, il Portogallo Campione d’Europa impaurito e costretto ad accontentarsi del pareggio: l’Iran firma un’impresa storica al di là del risultato La storia si ricorda solo dei vincitori e mai degli sconfitti. È vero, ma questa volta si potrebbe fare un’eccezione. L’Iran merita una menzione speciale da chi racconterà, un domani, le vicende di Russia 2018. In un girone in cui Spagna e ...

Mondiali Russia 2018 – Prima due papere - poi la litigata con il compagno : il portiere delL’iran sull’orlo di una crisi di nervi [GALLERY] : Il portiere dell’Iran sente la pressione: l’estremo difensore Beiranvand Prima compie due clamorose uscite a vuoto, poi va faccia a faccia con il proprio compagno Portogallo e Iran si sfidano nell’ultima partita del girone del Girone-B con in palio la qualificazione. Una partita delicatissima, nella quale i giocatori dell’Iran, meno abituati dei portoghesi a certe pressioni, rischiano di crollare sotto il peso della ...

Vuvuzela e urla - Cristiano Ronaldo disturbato dai supporter delL’iran all’ora della nanna : la reazione del portoghese [VIDEO] : Cristiano Ronaldo disturbato dai tifosi dell’Iran all’ora della nanna, il calciatore del Portogallo pronto a disputare la sua terza partita ai Mondiali di Russia 2018 Cristiano Ronaldo questa sera sarà impegnato nel match valido per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Con il suo Portogallo CR7 affronterà la Nazionale iraniana, attualmente a 3 punti nel girone B. Una partita molto importante per decretare ...

L'iran ha battuto 1-0 il Marocco nella prima partita del Gruppo B : La prima partita del Gruppo B dei Mondiali 2018 è stata vinta dall'Iran, che ha battuto all'ultimo minuto il Marocco grazie a un goffo autogol dell'attaccante marocchino Aziz Bouhaddouz. La partita è stata bloccata fino al gol: si è giocata

Mondiali Russia 2018 - le precisazioni della Nike dopo la mancata fornitura alL'iran : La Nike non fornirà le scarpe necessarie alla Nazionale iraniana per affrontare il Mondiale di Russia iniziato oggi "Non si tratta di una scelta di Nike avvenuta una settimana fa. A Nike, in quanto azienda americana, è proibito fare fornitura alla nazionale iraniana dal 2015 (quando era presidente Barack Obama). Queste sanzioni esistono sin da allora. Nike essendo una compagnia statunitense deve sottostare alle leggi degli Usa, come tutte

Mondiali Russia 2018 – Nike nega le scarpette alL'iran - tutta colpa di Trump e delle sanzioni imposte a Teheran : La Nazionale iraniana rischia di rimanere scalza a causa dei provvedimenti di Donald Trump contro Teheran, la Nike nega la fornitura di scarpe all'Iran per i Mondiali di Russia 2018 Un caso diplomatico rischia di esplodere sulla fornitura di scarpe a disposizione della Nazionale iraniana ai Mondiali di Russia 2018. Donald Trump, con le recenti e pesanti sanzioni imposte a Teheran, ha in pratica proibito alla Nike di fornire le calzature