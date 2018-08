L' Inter ha il sì di Modric | ora resta da convincere il Real Vidal resta in attesa

Perez gela l'Inter : Modric costa 750 milioni! : MADRID - Florentino Perez gela l'Inter: ' L'unica possibilità per prendere Modric dal Real Madrid è pagare la clausola di 750 milioni di euro '. E' il quotidiano spagnolo Marca, molto vicino alla Casa ...

Inter tra Modric e "mister X" : L'Inter prova ad accelerare per l'ultimo colpo del mercato estivo. Luka Modric resta il sogno della dirigenza nerazzurra, Arturo Vidal potrebbe alla fine farsi convincere dalle sirene spagnole, ma c'è ...

MODRIC ALL'Inter/ Ultime notizie - entourage a Milano : spunta un retroscena sulla moglie Vanja Bosnic : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Luka Modric - la moglie chiama l'Inter : 'Volete Modric?' e inizia le trattative con il Real Madrid : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , l'ingaggio attuale al Real Madrid, all'età di 33 anni, sarebbe da 10 milioni di euro netti fino al 2020 . Se dovesse andare in porto l'affare, per ...

Calciomercato Inter – Modric è più di un sogno - il retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’Inter: la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

Inter - c'è il sì di Modric : il croato sempre più vicino - con lui anche Vidal - : Come scrive La Gazzetta dello Sport , nasce tutto da un flirt, da una chiamata della moglie del centrocampista croato, Vanja Bosnic che ha proposto il vice campione del mondo all'Inter. I milanesi, ...

Modric vuole l’Inter : i bookmakers si sbilanciano - la quota crolla : Per il momento si dice sia solo una suggestione. Corrono i rumours sul trasferimento di Luka Modric all’Inter. La teoria riportata dai media è che il centrocampista croato vorrebbe andar via dal Real Madrid. Della destinazione Inter si era parlato di recente: Modric è il ”sogno” che i nerazzurri vorrebbero realizzare. Ci sono però molte difficoltà nell’operazione, a partire dal prezzo del cartellino (80 milioni ...

Modric vuole l'Inter : parlerà con Florentino Perez per lasciare il Real Madrid : Il regista croato ha dato la disponibilità a vestire di nerazzurro, ma l'affare resta complicato. Vidal in attesa

Inter-Modric - colpo ir-Real : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola La croata Inter, aspettando Modric? Edicola Corsport Ufficiale Vrsaljko

Calciomercato Inter - i bookmakers ci credono eccome : tagliate le quote sull’arrivo di Modric in nerazzurro : Il club di Suning ha in mente di piazzare il colpo da 90, ci credono anche i bookmakers che hanno tagliato la quota sul suo arrivo in Italia Per il momento si dice sia solo una suggestione. Corrono i rumours sul trasferimento di Luka Modric all’Inter. La teoria riportata dai media è che il centrocampista croato vorrebbe andar via dal Real Madrid. Della destinazione Inter si era parlato di recente: Modric è il ”sogno” che ...

Inter - Modric suggestione reale : punto Interrogativo Vidal? : Inter, Modric- L’Inter osserva molto attentamente la situazione legata al futuro di Modric. Il centrocampista del Real Madrid potrebbe decidere di dire addio alla sua avventura in Spagna e dire sì ad una nuova esperienza di vita e di carriera. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, Modric resta una suggestione reale e concreta. […] L'articolo Inter, Modric suggestione reale: punto Interrogativo Vidal? ...