L’insostenibile povertà dell’indifferenza

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) Il più recente rapporto dell'Istat sulla povertà in Italia è di un mese fa.Ho aspettato un mese per non finire nel vortice delle polemiche politiche che, anche su questo rapporto, hanno occupato lo spazio dell'informazione per alcuni giorni, dopo i quali, una volta che ognuno aveva detto la sua e dato l'interpretazione opposta rispetto al suo avversario, è caduto il silenzio.Voglio invece parlarne ora, con le difficoltà e la solitudine amplificate dallo svuotamento delle grandi città, e mentre la maggior parte di noi si riversa sulle spiagge.Il 30% dei cittadini residenti è a rischio povertà ed esclusione sociale. Sono 3 milioni e 171 mila le famiglie residenti in Italia, ovvero 9 milioni e 368mila persone, che nel nostro Paese vivono la povertà relativa. Significa non poter assicurare cibo e cure ai propri figli, significa ...