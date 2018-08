L’indice dei prezzi alimentari della FAO a luglio registra una brusca flessione

Salute - occhio alL’indice di massa corporea : essere in sovrappeso potrebbe cambiare la struttura e le funzioni del cuore dei giovani : Anche se si è giovani, essere in sovrappeso potrebbe causare un aumento della pressione sanguigna e ispessire il muscolo cardiaco, preparando il terreno per malattie cardiache in fasi future della vita, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Circulation dell’American Heart Association. Lo studio è il primo ad esplorare se un indice di massa corporea(BMI) più alto porta effetti avversi sul sistema cardiovascolare dei giovani adulti. I ...

L’indice FAO dei Prezzi alimentari cala a giugno per la prima volta nel 2018 : I Prezzi internazionali delle commodities alimentari sono calati a giugno per la prima volta nel 2018 a seguito delle tensioni commerciali che hanno colpito i mercati, e nonostante le prospettive di produzione a livello globale siano in calo. L’Indice FAO dei Prezzi alimentari ha segnato una media di 173,7 punti a giugno, inferiore dell’1,3 per cento rispetto ai valori di maggio. Il calo è dovuto soprattutto a quotazioni di ...

Sondaggi - Ipsos : “L’indice di gradimento di Conte è al 60%. Priorità per gli elettori? Controllo dei flussi migratori e Fornero” : A un italiano su due il governo Conte piace “molto” o “abbastanza”. Un gradimento che diventa del 60% se si esclude chi non esprime un giudizio sul nuovo esecutivo, in linea con i governi Berlusconi (2008), Monti (2011), Letta (2013) e Renzi (2014) e di molto superiore all’esordio di Paolo Gentiloni che si assestava attorno al 35 per cento e nel corso del tempo ha poi recuperato terreno. Secondo il Sondaggio di ...