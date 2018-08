“L’ho visto | era senza soldi” Non lo conosce | ma decide di intervenire Social impazziti

caffeinamagazine

(Di giovedì 2 agosto 2018) Un ragazzone e un uomo anziano. Vicini di cassa, per caso, in un ristorante Mc Donald’s. Non si conoscono, probabilmente non si sono mai incontrati prima, ma sono diventati a loro insaputa i protagonisti di un video che in poche ore ha fatto il giro della rete, quindi del mondo. Da Bendigo, nello stato di Victoria, Australia, dove è stato realizzato da una ragazza che ha assistito alla scena che arriva dritta dritta al cuore, è arrivato fino a qua. Tanto per dare qualche numero, prima di raccontarvi per filo e per segno questa storia toccante: il filmato, condiviso su Facebook da tale Melanie Langle, che poi è la fidanzata del ragazzone che vedete a sinistra, è stato pubblicato lunedì 31 luglio mattina. Beh, in meno di 48 ore ha superato i 2 milioni di visualizzazioni e totalizzato quasi 65mila ‘mi piace’ e 45mila condivisioni. Oltre, ovviamente, a una serie ...