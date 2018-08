Lexus LC - La Coupé diventa Yellow Edition

quattroruote

(Di giovedì 2 agosto 2018) Lapresenta la LC, una serie limitata che debutterà al Salone di Parigi e sarà in consegna entro la fine del 2018. Lagiapponese propone l'esclusiva verniciatura Vibrant Flareabbinata agli interni in pelle semi-anilina bianca, alla plancia di pelle nera e agli inserti di Alcantara gialla sulle portiere. Di serie sono previsti anche l'head-up display e i sedili con dieci regolazioni elettriche.In Europa con l'ibrido e il V8 benzina. Lasarà proposta con entrambe le motorizzazioni disponibili in Europa: la LC 500h (qui la nostra prova) con powertrain ibrido e la LC 500 con propulsore V8 5.0 aspirato: la prima sfrutta l'inedita trasmissione Multi Stage Hybrid, mentre la seconda offre un cambio automatico dieci marce. Per entrambe è previsto di serie il pacchetto Sport+ che include i cerchi di lega da 21", il differenziale posteriore ...