gazzetta

: Lexus, la livrea della LFA ha incantato Spa - videomotorsIT : Lexus, la livrea della LFA ha incantato Spa -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Non è stato un esordio facile per leRC FGT3 alla 24 Ore di Spa: una delle auto, quando era pilotata da Stefan Ortelli e in seconda posizione, ha avuto un pauroso incidente alla curva dell'Eau ...