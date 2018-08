Le regioni che distribuiscono contraccettivi gratis

Berlusconi : la coalizione non c'è più E ora rischiano anche le regioni : Salta Foa e salta ciò che rimaneva del centrodestra. Game over. O, parafrasando uno dei due contraenti, finita la pacchia per l'elettore di centrodestra che per anni ha votato senza distinguere tra ...

Gli incendi devastano la Grecia - anche l’Italia è a rischio : 6 regioni senza aerei : Dopo la tragedia che ha interessato la Grecia a causa degli incendi, gli occhi sono puntati anche sull’Italia, con il maestrale in Sardegna o lo scirocco in Sicilia che incrementano il rischio di roghi, proprio come in Grecia. L’Italia guarda con preoccupazione a quanto accaduto nell’Attica in quanto sa benissimo che nel complesso sistema della lotta agli incendi boschivi, permangono diverse criticità. E se in questa estate, ...

UNESCO - TAPPA CAMPANA DEL PROGETTO CHE METTE IN RETE 5 regioni SUD ITALIA : Attraverso i miei spettacoli non racconterò una storia cristallizzata nel tempo che fu, ma la immaginerò in chiave moderna METTEndo al centro di tutto l'uomo e la bellezza di ciò che lo circonda". Ad ...

Unesco - Al via in Puglia il progetto che mette in rete 5 regioni del Sud Italia : In ogni tappa, protagonisti i siti Unesco presenti sul territorio, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni, eventi ...

Dopo il ragno violino - arriva la zanzara del Nilo : scatta l'allarme - che regioni colpisce : Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto orientale, ambito territoriale dell’Ulss4, sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo Culex pipiens risultate positive al West Nile Virus, virus del Nilo occidentale. Ad accertare la presenza dell’agente patogeno negli in

Antiche tradizioni : oltre 50 artigiani dei cesti da 14 regioni dell'Italia : Nell'Ottocento: oltre 100 cestai La cesteria è stata una attività importantissima per l'economia e dunque la vita di Tramonti di Mezzo che nell'Ottocento vedeva in attività oltre 100 cestai: una ...

Adesso l'alleanza di centrodestra è a rischio anche in comuni e regioni : "Ora alla Camera attacco del Partito Democratico e di Forza Italia al governo e alla Lega al grido di 'onestà, onestà'. Bene, ogni scelta comporta una conseguenza....anche in Abruzzo". Così il segretario della Lega in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, questa mattina su Facebook ha spiegato pubblicamente ciò che la maggior parte dei suoi colleghi parlamentari pensa. Forza Italia ha cambiato verso, ...

Le amministrative le vince il centrodestra - male il Pd anche nelle regioni 'rosse' : vince Matteo Salvini, gli italiani premiano comunque l'asse Lega-M5s che dal primo giugno sta governando il Paese. Il centrodestra ha vinto le elezioni comunali 2018, conquistando 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3). Crolla invece il centrosinistra - che vince solo in 5 comuni (ne aveva 17) e perde le roccaforti di Siena, Pisa, Massa, Terni (città storicamente 'sue') e Avellino, malgrado dopo il ...

Allerta Arancione su Puglia e Marche - gialla su altre regioni : La Protezione Civile ha emesso il seguente comunicato stampa Maltempo: Allerta Arancione su Puglia e Marche Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione che sta interessando gran parte dell’Italia. In considerazione dell’evolversi dei fenomeni in corso...

Allerta Meteo - fronte freddo avanza sull’Italia da Nord/Est e porta il maltempo : allarme per le regioni Adriatiche : 1/7 ...