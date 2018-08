Le proposte per le nuove icone di Mozilla Firefox

Licenziamenti Nestlé : personale consegna controproposte a direzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bari nel caos - 11 proposte per il titolo sportivo : Sono 11 le proposte giunte al Comune di Bari per l’assegnazione del titolo sportivo della squadra di calcio della città. Alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse via posta certificata. Così come previsto nella procedura esplorativa, nelle prossime ore, il sindaco Antonio Decaro procederà, avvalendosi dell’attività istruttoria di una apposita commissione, alla valutazione delle ...

Francia - conclusi i lavori della commissione di inchiesta dopo lo scandalo Lactalis. Decine di proposte per migliorare la sicurezza ... : ... sono contenute in un rapporto consegnato dal Consiglio nazionale dei consumatori al ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. Tra le proposte c'è il miglioramento della tracciabilità dei prodotti ...

Ilva : ArcelorMittal - in proposte aggiuntive impegno per rilancio : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – Le proposte aggiuntive presentate da ArcelorMittal riflettono l’impegno per il rilancio di Ilva. A sottolinearlo è il gruppo in una nota, nella quale si dice anche fiducioso di completare presto la transazione. “Confermiamo che abbiamo incontrato questo pomeriggio il Vice Presidente del Consiglio, Onorevole Di Maio per discutere le nostre proposte aggiuntive che riflettono il nostro impegno per il ...

Roma - Salvini : 'A fianco Raggi se proposte per aumentare sicurezza' : "Sono pronto ad ascoltare il sindaco Raggi. Se ci sono proposte per portare più sicurezza a Roma, soprattutto nelle periferie, sarò pienamente al suo fianco ". Lo ha detto il ministro dell'interno ...

Ufficiali le nuove regole di Sanremo 2019 - unica gara per Big e Giovani e format per le Nuove proposte : la rivoluzione di Baglioni : Come già ampiamente anticipato dai rumors delle ultime settimane, Claudio Baglioni ha intenzione di apportare diverse modifiche alle regole di Sanremo 2019, istituendo un'unica gara per Big e Nuove Proposte. Non più una competizione separata, con serate dedicate ai Big ed altre aperte dalla gara delle voci Giovani, ma un solo concorso per i Campioni e le Nuove Proposte, che saranno però soltanto due. A decretare coloro che potranno ...

BAGLIONI - "A SANREMO A BIG E GIOVANI UNICA CATEGORIA IN GARA": il direttore artistico del Festival della musica italiana sottolinea come la gara avrà una CATEGORIA UNICA e non ci sarà più la divisione solita.

Decreto Dignità - il Pd avanza dieci proposte per cambiarlo : “È una norma inaccettabile” : Il Partito Democratico avanza dieci proposte per cambiare il Decreto Dignità. dieci temi legati al mondo del lavoro e che secondo i dem dovrebbero essere introdotti nel provvedimento: dal 'no' al ritorno dei voucher, alla sperimentazione del salario minimo, passando per incentivi per chi assume a tempo indeterminato. Per Graziano Delrio "senza cambiamenti radicali il Decreto Di Maio è inaccettabile".Continua a leggere

Offerte Wind Estero - le proposte dell'operatore per chi va in vacanza fuori dall'Italia e dall'Unione Europea : Offerte Wind Estero per chi viaggia in estate Offerte Wind Estero, le proposte dell'operatore per chi va in vacanza fuori dall'Italia e dall'Unione Europea Una delle esigenze primarie di chi parte ...

10 proposte per non condannare la sinistra all’irrilevanza : Il 4 Marzo la sinistra è sprofondata nel buco nero della storia di questo Paese. Il voto alla destra di milioni di donne e uomini della classe media e dei ceti popolari è stato anche il risultato degli errori di un intero campo, il nostro, che si susseguono da anni. Mentre non si vede all'orizzonte una discussione che sia all'altezza delle ragioni profonde di ciò che è accaduto in Italia e sta accadendo nel ...

lega nord trentino - consiglio comunale trento : Le proposte per LA pianificazione di alcune aree della città con attenzione alle soluzioni ... : ... cosa che corrisponde al nostro modo di fare politica. In questo assestamento di bilancio si è comunque dovuto intervenire secondo i limiti dettati dai tempi tecnici dei lavori pubblici, ovvero ...

Elisabetta Gregoraci sto ricevendo tante proposte per il mio futuro : La presentatrice Elisabetta Gregoraci ha le idee molto chiare sul suo futuro, ci dovrebbe essere la sua partecipazione come concorrente alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip” e tante altre novità.. «Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive» ha dichiarato la Gregoraci in un’intervista che verrà pubblicata sul settimanale “Oggi”. «Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio ...

Con suo figlio Nathan Falco è "la tipica mamma italiana", ma a sul lavoro ELISABETTA GREGORACI è determinata: nessuno può dirle cosa fare.