Le Olimpiadi a tre deludono i Comuni. Un ruolo decisivo alle Regioni leghiste : Un grande vecchio dello sport come Mario Pescante, che è stato anche deputato e sottosegretario, lo ammette apertamente: 'Non mi è mai capitato di vedere una tale pressione politica'. E negli ...

Olimpiadi delle Alpi - avanti tutta del Coni : a Torino solo tre discipline ma Milano non ci sta. Sala : “Noi fuori dalla governance” : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...

Olimpiadi Invernali 2026 : sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con tre città : Milano - Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità? : L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di Domani. Il numero 1 dello sport Italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : “Candidatura congiunta delle tre città. Aspettiamo di sapere se c’è anche Torino” : Cortina, Milano e Torino: tutte insieme, senza una capofila, candidate per le Olimpiadi invernali del 2026. È questa la soluzione migliore secondo la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati. L’indicazione arrivata al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale è stata annunciata dallo stesso presidente Giovanni Malagò: “La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Torino non sarà stampella di altre città' Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Torino non sarà stampella di altre città' -... : «Abbiamo illustrato il nostro dossier, abbiamo ribadito che la candidatura del territorio torinese secondo noi è la più forte. Se siamo disponibili a una candidatura unitaria? Ribadisco, riteniamo il ...

Un oro e tre bronzi per gli svizzeri alle Olimpiadi di biologia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Disponibile a collaborare con altre città - ma Milano dovrà essere capofila” : Prosegue la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. Il CONI ha ufficializzato che l’Italia presenterà la propria candidatura, in attesa di una scelta tra le città di Milano, Torino e Cortina. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione dopo la riunione con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla candidatura. “Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono ...

Olimpiadi 2026 - dopo la lite Lega-M5S il governo potrebbe lasciare la decisione al Coni : Adesso tocca al Coni. Il Consiglio dei ministri, da cui sarebbe dovuta uscire una indicazione di massima rispetto alla città che l’Italia candiderà a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, secondo fonti di governo, non ha invece preso posizione, probabilmente a causa delle divergenze tra i ministri del Movimento 5 Stelle, compattamente e pubblic...

Olimpiadi : Confindustria Belluno - Trento - AA e Veneto stanno con Cortina : Belluno, 5 lug. (AdnKronos) – Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Assoimprenditori Alto Adige e Confindustria Veneto sostengono la candidatura di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. La scelta di individuare non un’area metropolitana bensì un territorio montano, storicamente votato al turismo e agli sport invernali, è un messaggio politico forte di attenzione verso le ...

Olimpiadi : Confindustria Belluno - Trento - AA e Veneto stanno con Cortina : Belluno, 5 lug. (AdnKronos) - Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Assoimprenditori Alto Adige e Confindustria Veneto sostengono la candidatura di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. La scelta di individuare non un'area metropolitana bensì

Olimpiadi : Confindustria Belluno - Trento - AA e Veneto stanno con Cortina : Belluno, 5 lug. (AdnKronos) – Confindustria Belluno Dolomiti, Confindustria Trento, Assoimprenditori Alto Adige e Confindustria Veneto sostengono la candidatura di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. La scelta di individuare non un’area metropolitana bensì un territorio montano, storicamente votato al turismo e agli sport invernali, è un messaggio politico forte di attenzione ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : "Ricevuti i tre dossier da Cortina - Milano e Torino. Ora valutiamo" : Il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia si è recato al palazzo del Coni per incontrare il Presidente Giovanni Malagò e discutere sul dossier di candidatura di Cortina per l'ospitalità delle Olimpiadi invernali del 2026. E Malagò ha annunciato la presenza di tre dossier.

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dalle Olimpiadi (fattibili) a Torino al falso allarme su Di Matteo capo del Dap : Dicono molti Cinque stelle nel consiglio comunale di Torino : “Mai fare le Olimpiadi invernali del 2026 perché sarebbe un altro enorme spreco di denaro e di cemento”. Sarà vero? Dice la Lega: “Facciamo la pace fiscale – bel nome per nascondere un condono – incasseremo 50 miliardi e così ridurremo le tasse agli italiani”. Sarà vero? Ci avevano detto prima delle elezioni: “Dietro di Maio e Grillo ci sono ...

Don Stefano Guidi. Olimpiadi degli oratori - tre giorni di festa : Un mondo di adulti esemplari nella quotidianità per la capacità di mettersi a disposizione degli altri e di servire gratuitamente. Insomma, ho fatto esperienza di quella 'normalità del bene' di cui ...